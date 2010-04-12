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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71457146714771487149 ... 7151>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:30

Re: Валютный рынок в контексте

...обліківка подала у відставку?)))

....а хто в курсі?
- васі з рівному заблокували нетотожність? - ой, айПіпіську...... ой, тфу-ти..... ну ви зрозуміли))

.... чи пересилився на інший форум?
... скучно © :mrgreen:
- тай будівельник, щось вже "рівно кладку не кладе" :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:30

  Den написав:
  Vitl написав:Перес де Куэльяр

За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж

а ДС пыше - Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.

Напутал, ну ничё, главное москалей обосрал, значит зачёт, остальное фигня :D
Спорно всё это ... Утром в 10,30 брал в обменке 3-ху по 28,05 , уже вечером в 17,00 5-ку по 28,00 ...PS обменка на Жилянской возле магазина Воронина


ну Харьков-то хорошенько вырос - с 28 по продаже на 28,12
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:32

Tolevas
А чтобы не думать, что мог по 20,000 сдать, каждый вечер теперь напиваться не приходится?

ну продолжим тем. что никто не знает. о чём жалеть прийдётся чз пару лет. может и па 35 или 55 можно сдать будет.А может и передел рынка этого идёт.здесь не буду подробности писать, всё меняется.Этот рынок нестандартный, к нему неприменимы общие понятия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:33

  Vitl написав:Gumanoid
Тем временем https://m.gordonua.com/news/crimea/ross ... 81535.html

Прочёл и вспомнил, что су27 был у меня в полку ещё в 1986 году.Погуглил - он образца 1982 с окончанием испытаний 1985.Очень новый саломёт :D Но крут. тогда весь полк застыл и пялился в его ход вертикально, было до жути круто.Пожилые лётчики собиравшиеся на дембель сразу пожелали оставаться, чтобы летать на таких.Возможно он и сейчас производит впечатление нового и крутого.там конечно и за 30й речь.Но тогда есть уже и 37й...

Видал когда-то такие штуки в славном г.Бобруйске РБ.
При вертикальном взлете, издаёт просто неимоверный адский шум.
Как рассказали взрослые попробовшие "летуны", сжигает, при этом, около половины топлива.
Но то - таке.
Есть более интересная штукень отечественного производства, по имени Кольчуга.
Её не видит никто, она - всё.
Было дело, "люди земли обетованной", где-то в начале 2000-х прикупили несколько таких штук. И в скорости, в тех же нулевых, атаковали их нынешние друзья вовика ракетками типа З-З. Прямо по жилым районам.
Так вот. Как-то так случилось, что ни одна (из нескольких сот) до цели не долетела.

Есть потенциал. Боюсь - реализовать некому.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:35

  дарий написав:
  Tolevas написав:монописуально


Товаса понесло..., кстати, прикольно!
:!:


это не мое, это Ксюши Собчак. Обронила, когда с Соловьевым гавкалась. Классику желательно знать.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 14 гру, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:35

  Перес де Куэльяр написав:
  Vitl написав:Перес де Куэльяр

За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж

а ДС пыше - Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.

Напутал, ну ничё, главное москалей обосрал, значит зачёт, остальное фигня :D
Тебе недоробленого забув спитати . Тобі за москалів пече, чи за готівку на ЧР? Іди пиши там, в СВН дурню всяку.


Во, обозвал.Указал, чтоделать.Грубиянил.Щас я тебя нах пошлю за это и буду прав.но не стану, чтобы остаться культурным.Ты ведь попутал данные. я тебе указал.Приличный человек исправил бы, а ты огрызаешься.Кстати, ты не только у меня вызываешь чувство отвращения, а ещё у многих :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:36

  холява написав:
  tea написав:Є ще така аналітика від Арестовича...

https://www.uaportal.com/article/ochen- ... 0oGK_yd2RI

...і Іларіонова.
https://aillarionov.livejournal.com/1096054.html

Картина не радужна.
сумно,б*** (с) :( :( :(


Чай , Дружище не психуй .
Вы разве не помните 2015 ну и т. д.
Вы вспомните в каком ступоре были все.
Я думаю ,что никому не нужен второй Афганистан , а то и покруче...
Ну нападут , НУ ДАЛЬШЕ ?
Вы же не слепой , прицел же не сбился ?
Не нагнетай

Что делать потом? С этими, 40-ка "прибацаными" на всю голову, миллионами?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:38

  Tolevas написав:
  Den написав:
  Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.
В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отражалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.


ИМХО биткоин для совсем уж отмороженных авантюристов со стальными яйцами и такими же нервами
Абсолютно согласено , но было как-то куплено по пьяне 2шт по 1000у.е и продано по 10,000 ... Больше этими непонятками не занимался и думаю не буду (ну може опять случайно под шафе).


А чтобы не думать, что мог по 20,000 сдать, каждый вечер теперь напиваться не приходится?[/quote]А чего жалеть всего лиш дело случая пришло ушло ... Это всего лишь деньги ... Тем более ушло с плюсом ... PS Да и суммы не те что б было за шо жалеть..
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:38

  холява написав:
  tea написав:Є ще така аналітика від Арестовича...
https://www.uaportal.com/article/ochen- ... 0oGK_yd2RI
...і Іларіонова.
https://aillarionov.livejournal.com/1096054.html
Картина не радужна.
сумно,б*** (с) :( :( :(

Чай , Дружище не психуй .

Не нагнетай

Та щось аналітика навколо песимістична.
Плюс додається вдала для Путіна зовнішня кон"юктура.
Подивіться - що коїться в чотирьох ключових країнах світу.
Франція - завтра чергові акції протесту "жовтих жилетів".Обов"язково будуть спалені автівки,розграбовані магазини,тощо.Рейтинг Макрона нижче 20%.
Німеччина - зміна влади.
Великобританія - качелі навкого Брекзіту.
США - Трамп близький до імпічмену як ніколи.А Путіну треба діяти пошвидше.Бо в разі якщо Трампа приберуть з посади,в.о.президента буде виконувати Пенс,а він не буде церемонитись з Росією,бо входить до крила яструбів.Тому Путіну треба встигнути до обрання Пенса в.о.президента.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:..а хто в курсі?
- васі з рівному заблокували нетотожність? - ой, айПіпіську...... ой, тфу-ти..... ну ви зрозуміли))

.... чи пересилився на інший форум?
... скучно ©
- тай будівельник, щось вже "рівно кладку не кладе"


Та утож...

Баксик аж за Васей и Будивельником заскучал...

А то поносил....

Восток - Запад - поныне трабла.

Мы Просто Обязаны найти Общий язык...

Иначе - хана :idea:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 14 гру, 2018 22:43, всього редагувалось 4 разів.
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