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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:39
Vitl
Забань убогого.
Делов-то
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:40
холява написав:дарий
Меня слегка затронуло , что Вы вместо Чая ответили.
Дарій - ревнує.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:40
Vitl написав: Перес де Куэльяр написав: Vitl написав:Перес де Куэльяр
За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж
а ДС пыше - Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.
Напутал, ну ничё, главное москалей обосрал, значит зачёт, остальное фигня
Тебе недоробленого забув спитати . Тобі за москалів пече, чи за готівку на ЧР? Іди пиши там, в СВН дурню всяку.
Во, обозвал.Указал, чтоделать.Грубиянил.Щас я тебя нах пошлю за это и буду прав.но не стану, чтобы остаться культурным.Ты ведь попутал данные. я тебе указал.Приличный человек исправил бы, а ты огрызаешься.Кстати, ты не только у меня вызываешь чувство отвращения, а ещё у многих
+++ Всё время одно и тоже из одного в другой стакан (а может упадёт а может выростет)...Ps Вроде заняться больше нечем как с утра до вечера одно и тоже писать
Ps Вон Зорька Сказала курсы и много или нет бумаги и всё понятно ...
Востаннє редагувалось Den
в П'ят 14 гру, 2018 23:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:41
дарий написав: Долярчик написав:
..а хто в курсі?
- васі з рівному заблокували нетотожність? - ой, айПіпіську...... ой, тфу-ти..... ну ви зрозуміли))
.... чи пересилився на інший форум?
... скучно ©
- тай будівельник, щось вже "рівно кладку не кладе"
То утож...
Баксик аж за Васей заскучал...
А то поносил....
Восток - Запад.
Просто Обязаны найти Общий язык...
Иначе - хана
схід і захід РАЗОМ! ©®™
п. с.
... нетотожний з Рівного - виходь, ми все пробачимо!
Востаннє редагувалось Долярчик
в П'ят 14 гру, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:42
vovan_prm
Как рассказали взрослые попробовшие "летуны", сжигает, при этом, около половины топлива.
Абсолютно верно.Наша(теперь вражеская) авиация считается самой НЕэкономной в мире.Один день лётного полка тратит керосина как колхоз за сезон - бытовало такое сравнение.И будешь смеяться, при всём при этом. перед посадкой заходят на определённый участок с насаждениями и сбрасывают оставшееся топливо
Ну, за нек достижения нужно чем то платить.Раша истребители делают потолок и число маха больше чем СР71.Правда не в номинале. а в критических испытаниях.Причём отдаю должное мужественным лётчикам. проводящим такие испытания до разрушения в воздухе
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:48
Vitl написав: Перес де Куэльяр написав:
Тебе недоробленого забув спитати .
Щас я тебя нах пошлю за это и буду прав
Друзі,ну перестаньте сваритись.
Всі ж дорослі люди.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:48
Tolevas"[quote="4527190:дарий"[quote="4527182:Tolevas написав:
монописуально
Товаса понесло..., кстати,прикольно!
[/quote]это не мое, это Ксюши Собчак. Обронила, когда с Соловьевым гавкалась. Классику желательно знать.[/quote]Да это и не Собчак, во-первых, а во-вторых не монописуально, а монопенисуально, то бишь однохуйственно - это да - классика!
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:50
Vitl написав:vovan_prm
Как рассказали взрослые попробовшие "летуны", сжигает, при этом, около половины топлива.
Абсолютно верно.Наша(теперь вражеская) авиация считается самой НЕэкономной в мире.Один день лётного полка тратит керосина как колхоз за сезон - бытовало такое сравнение.И будешь смеяться, при всём при этом. перед посадкой заходят на определённый участок с насаждениями и сбрасывают оставшееся топливо
Ну, за нек достижения нужно чем то платить.Раша истребители делают потолок и число маха больше чем СР71.Правда не в номинале. а в критических испытаниях.Причём отдаю должное мужественным лётчикам. проводящим такие испытания до разрушения в воздухе
В Этом не силён , но Папа был лётчиком испытателем ещё до развала совка , так очень многое расказывал (и капутальций было достаточно) Миги тогда тоже испытывали но думаю другие модели ... PS Косяков и тогда хватало , а счас думаю и подавно ..PS Всё это происходило в Конотопе ...
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:56
tea написав:
Друзі,ну перестаньте сваритись
... дійсно!
- давайте краще розказувати хто де і яку ікру буде купляти на НР!?!
....хтось, ніби, минулого року писав, що бере 1-2кг
- ну, типу, свят багато....... гості прийдуть
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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