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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 714671477148714971507151>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:39

Vitl
Забань убогого.
Делов-то
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:40

  холява написав:дарий
Меня слегка затронуло , что Вы вместо Чая ответили.

Дарій - ревнує. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:40

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Vitl написав:Перес де Куэльяр

За сьогодні ЧР додав 10-15коп. в залежності від Міста, дивлячись на ту саму динаміку і МБ теж

а ДС пыше - Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.

Напутал, ну ничё, главное москалей обосрал, значит зачёт, остальное фигня :D
Тебе недоробленого забув спитати . Тобі за москалів пече, чи за готівку на ЧР? Іди пиши там, в СВН дурню всяку.


Во, обозвал.Указал, чтоделать.Грубиянил.Щас я тебя нах пошлю за это и буду прав.но не стану, чтобы остаться культурным.Ты ведь попутал данные. я тебе указал.Приличный человек исправил бы, а ты огрызаешься.Кстати, ты не только у меня вызываешь чувство отвращения, а ещё у многих :)
+++ Всё время одно и тоже из одного в другой стакан (а может упадёт а может выростет)...Ps Вроде заняться больше нечем как с утра до вечера одно и тоже писать :) Ps Вон Зорька Сказала курсы и много или нет бумаги и всё понятно ...
Востаннє редагувалось Den в П'ят 14 гру, 2018 23:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:41

  дарий написав:
  Долярчик написав:..а хто в курсі?
- васі з рівному заблокували нетотожність? - ой, айПіпіську...... ой, тфу-ти..... ну ви зрозуміли))

.... чи пересилився на інший форум?
... скучно ©
- тай будівельник, щось вже "рівно кладку не кладе"


То утож...

Баксик аж за Васей заскучал...

А то поносил....

Восток - Запад.

Просто Обязаны найти Общий язык...

Иначе - хана :idea:

схід і захід РАЗОМ! ©®™ :D

п. с.
... нетотожний з Рівного - виходь, ми все пробачимо! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 14 гру, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:42

vovan_prm
Как рассказали взрослые попробовшие "летуны", сжигает, при этом, около половины топлива.

Абсолютно верно.Наша(теперь вражеская) авиация считается самой НЕэкономной в мире.Один день лётного полка тратит керосина как колхоз за сезон - бытовало такое сравнение.И будешь смеяться, при всём при этом. перед посадкой заходят на определённый участок с насаждениями и сбрасывают оставшееся топливо :!: Ну, за нек достижения нужно чем то платить.Раша истребители делают потолок и число маха больше чем СР71.Правда не в номинале. а в критических испытаниях.Причём отдаю должное мужественным лётчикам. проводящим такие испытания до разрушения в воздухе :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:45

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Дарій - ревнує.


Ага.. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:48

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав: Тебе недоробленого забув спитати .

Щас я тебя нах пошлю за это и буду прав

Друзі,ну перестаньте сваритись.
Всі ж дорослі люди.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:48

  Tolevas"[quote="4527190:дарий"[quote="4527182:Tolevas написав:монописуально
Товаса понесло..., кстати,прикольно!
:!:[/quote]это не мое, это Ксюши Собчак. Обронила, когда с Соловьевым гавкалась. Классику желательно знать.[/quote]Да это и не Собчак, во-первых, а во-вторых не монописуально, а монопенисуально, то бишь однохуйственно - это да - классика! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:50

  Vitl написав:vovan_prm
Как рассказали взрослые попробовшие "летуны", сжигает, при этом, около половины топлива.

Абсолютно верно.Наша(теперь вражеская) авиация считается самой НЕэкономной в мире.Один день лётного полка тратит керосина как колхоз за сезон - бытовало такое сравнение.И будешь смеяться, при всём при этом. перед посадкой заходят на определённый участок с насаждениями и сбрасывают оставшееся топливо :!: Ну, за нек достижения нужно чем то платить.Раша истребители делают потолок и число маха больше чем СР71.Правда не в номинале. а в критических испытаниях.Причём отдаю должное мужественным лётчикам. проводящим такие испытания до разрушения в воздухе :!:
В Этом не силён , но Папа был лётчиком испытателем ещё до развала совка , так очень многое расказывал (и капутальций было достаточно) Миги тогда тоже испытывали но думаю другие модели ... PS Косяков и тогда хватало , а счас думаю и подавно ..PS Всё это происходило в Конотопе ...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:56

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Друзі,ну перестаньте сваритись

... дійсно!
- давайте краще розказувати хто де і яку ікру буде купляти на НР!?! :D
....хтось, ніби, минулого року писав, що бере 1-2кг :D - ну, типу, свят багато....... гості прийдуть :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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