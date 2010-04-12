Та мені якось все рівно, можеш разом з ним стати в позу «шакала» , який за себе ніколи не відповідає , а під чиїмось авторитетом добре вилизує Так, хробак, як кажуть в народі на кшталт паразита.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:57
Та мені якось все рівно, можеш разом з ним стати в позу «шакала» , який за себе ніколи не відповідає , а під чиїмось авторитетом добре вилизує Так, хробак, як кажуть в народі на кшталт паразита.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:58
vovan_prm При этом всём уровень Летчиков Был просто высочайшего качества , что наверное покрывало бока машин ... При это многие погибали боясь бросить самолёт !!!!! Ибо это был трибунал ....
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:59
это не мое, это Ксюши Собчак. Обронила, когда с Соловьевым гавкалась. Классику желательно знать.[/quote]Да это и не Собчак, во-первых, а во-вторых не монописуально, а монопенисуально, то бишь однохуйственно - это да - классика! [/quote]
На 1:43 звучит именно "монописуально"
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 14 гру, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:01
Там же ж на Минфине вроде неплохо писал ... ЗАбанили ?? Выгнали ??? Нехватка внимания ??? Ну дак будьте толерантней здесь ... А то правильно сказали Раздражаете Многих ...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:03
Ribka Ua ICUCLE PREMIUM(Шоковая заморозка 1 кг) Haines Packing Co -- тоже очень даже ничего(тоже шоковая 1 кг) -- постоянно покупаю 1800 грн кг -- качаство отличное !!!
Востаннє редагувалось Den в П'ят 14 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04
ничего не сумно...Арестович нагнетает и вы вслед за ним.
Скоро НГ и Х-Мас не надо портить предпраздничное настроение.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04
Заморскую, баклажанную? Обжорство на праздники - наследие нищеты.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:06
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:08
Це давня історія і цього персонажа я добре вивчив . Попрошу Вас не підпрягатись., бо це виглядає не дуже добре в моїх очах. Він розуміє тільки таку мову, бо від народження Бог не дав розуму
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:12
... ага, сильно об'їстесь, як тут цибуля по ціні бананів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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