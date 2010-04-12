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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71477148714971507151>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:57

  vovan_prm написав:Vitl Забань убогого. Делов-то

Та мені якось все рівно, можеш разом з ним стати в позу «шакала» , який за себе ніколи не відповідає , а під чиїмось авторитетом добре вилизує Так, хробак, як кажуть в народі на кшталт паразита.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:58

vovan_prm При этом всём уровень Летчиков Был просто высочайшего качества , что наверное покрывало бока машин ... При это многие погибали боясь бросить самолёт !!!!! Ибо это был трибунал ....
Den
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:59

  asti написав:
  Tolevas"[quote="4527190:дарий"[quote="4527182:Tolevas написав:монописуально
Товаса понесло..., кстати,прикольно!
:!:
это не мое, это Ксюши Собчак. Обронила, когда с Соловьевым гавкалась. Классику желательно знать.[/quote]Да это и не Собчак, во-первых, а во-вторых не монописуально, а монопенисуально, то бишь однохуйственно - это да - классика! :)[/quote]

На 1:43 звучит именно "монописуально"

Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 14 гру, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:01

  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:Vitl Забань убогого. Делов-то

Та мені якось все рівно, можеш разом з ним стати в позу «шакала» , який за себе ніколи не відповідає , а під чиїмось авторитетом добре вилизує Так, хробак, як кажуть в народі на кшталт паразита.

*Відправлено з Чату
Там же ж на Минфине вроде неплохо писал ... ЗАбанили ?? Выгнали ??? Нехватка внимания ??? Ну дак будьте толерантней здесь ... А то правильно сказали Раздражаете Многих ...
Den
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:03

  Долярчик написав:
  tea написав:Друзі,ну перестаньте сваритись

... дійсно!
- давайте краще розказувати хто де і яку ікру буде купляти на НР!?! :D
....хтось, ніби, минулого року писав, що бере 1-2кг :D - ну, типу, свят багато....... гості прийдуть :D
Ribka Ua ICUCLE PREMIUM(Шоковая заморозка 1 кг) Haines Packing Co -- тоже очень даже ничего(тоже шоковая 1 кг) -- постоянно покупаю 1800 грн кг -- качаство отличное !!!
Востаннє редагувалось Den в П'ят 14 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04

  tea написав:
  Gumanoid написав:https://www.depo.ua/rus/war/putin-gotuyetsya-do-vtorgnennya-v-ukrayinu-15-grudnya-zmi-foto-20181214886082/amp

Є ще така аналітика від Арестовича...

https://www.uaportal.com/article/ochen- ... 0oGK_yd2RI

...і Іларіонова.
https://aillarionov.livejournal.com/1096054.html

Картина не радужна.
сумно,б*** (с) :( :( :(


ничего не сумно...Арестович нагнетает и вы вслед за ним.
Скоро НГ и Х-Мас не надо портить предпраздничное настроение.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04

  Долярчик написав:
  tea написав:Друзі,ну перестаньте сваритись

... дійсно!
- давайте краще розказувати хто де і яку ікру буде купляти на НР!?! :D
....хтось, ніби, минулого року писав, що бере 1-2кг :D - ну, типу, свят багато....... гості прийдуть :D


Заморскую, баклажанную? Обжорство на праздники - наследие нищеты.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:это не мое, это Ксюши


https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:08

  Den написав:Там же ж на Минфине вроде неплохо писал ... ЗАбанили ?? Выгнали ??? Нехватка внимания ??? Ну дак будьте толерантней здесь ... А то правильно сказали Раздражаете Многих ...

Це давня історія і цього персонажа я добре вивчив . Попрошу Вас не підпрягатись., бо це виглядає не дуже добре в моїх очах. Він розуміє тільки таку мову, бо від народження Бог не дав розуму

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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:12

  Tolevas написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Друзі,ну перестаньте сваритись

... дійсно!
- давайте краще розказувати хто де і яку ікру буде купляти на НР!?! :D
....хтось, ніби, минулого року писав, що бере 1-2кг :D - ну, типу, свят багато....... гості прийдуть :D


Заморскую, баклажанную? Обжорство на праздники - наследие нищеты.

... ага, сильно об'їстесь, як тут цибуля по ціні бананів! :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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