десять лет без бабы чай купил коньяк крем для рук и тортик дата как-никак
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
1. Хоть ты и в игноре, знал,- что обязательно напишешь какую-то каку. Заглянул. Не ошибся. 2. Всегда лучше писать по-русски, чем использовать "азірівку". все рівно все одно 3. Помню как пафосно ты уходил на Минфин и обещал никогда не возвращаться 4.Недавно наблюдал, как получив "подсраку" на Минфине, фоловал тамошних единомышленников сюда. 5. Что там было про "хробаків"?
Долярчик написав:... ага, сильно об'їстесь, як тут цибуля по ціні бананів!
"якшо у них нема цибулi, хай iдять червону iкру" (С, Мария Антуанетта)
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
1. Хоть ты и в игноре, знал,- что обязательно напишешь какую-то каку. Заглянул. Не ошибся. 2. Всегда лучше писать по-русски, чем использовать "азірівку". все рівно все одно 3. Помню как пафосно ты уходил на Минфин и обещал никогда не возвращаться 4.Недавно наблюдал, как получив "подсраку" на Минфине, фоловал тамошних единомышленников сюда. 5. Что там было про "хробаків"?
Vitl написав:Не пойму почему у других возникают непонятные мне ассоциации. но я сразу смотрю сюда - https://www.kitco.com/charts/livegold.html Здесь золото даже было внизу, пробив поддержку на днях.Теперь отскочило.А вот когда мы увидим реальный рост, тогда станет абсолютно понятно падение вышеперечисленного.
Ребята, сейчас главное внимание на спред по ценам по бумажному и физическому металлу! По золоту пока еще спред обычный, а вот по серебру уже пошел разрыв. Уже за 20%! Если динамика не изменится, то это разведпринак того, что скоро атас! В совдепии перед самой кончиной рубля было две цены на товары - в наличных и безналичных рублях. На некоторые товары разница цены в нале и безнале составляла 300%. Эпоха конца бумажных денег тоже ознаменуется двумя ценами на золото и серебро. С бумажным металлом станет то, что сейчас происходит с биткоином, а физическое золото и серебро вернут себе свою божественную функцию быть главным мерилом стоимости труда. Запасайтесь. Не провтыкайте.
vovan_prm написав:1. Хоть ты и в игноре, знал,- что обязательно напишешь какую-то каку. Заглянул. Не ошибся. 2. Всегда лучше писать по-русски, чем использовать "азірівку". все рівно все одно 3. Помню как пафосно ты уходил на Минфин и обещал никогда не возвращаться 4.Недавно наблюдал, как получив "подсраку" на Минфине, фоловал тамошних единомышленников сюда. 5. Что там было про "хробаків"?
Ти щось сплутав, друже. Пишу і відповідаю і на курсі і на мінфіні , а те що сміття тут розвели не по профілю гілки, так чим вам пишатися, маячню одну читаю і від тебе теж.