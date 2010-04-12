Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:24

Vitl написав: Не пойму почему у других возникают непонятные мне ассоциации. но я сразу смотрю сюда - https://www.kitco.com/charts/livegold.html

Здесь золото даже было внизу, пробив поддержку на днях.Теперь отскочило.А вот когда мы увидим реальный рост, тогда станет абсолютно понятно падение вышеперечисленного. Не пойму почему у других возникают непонятные мне ассоциации. но я сразу смотрю сюда -Здесь золото даже было внизу, пробив поддержку на днях.Теперь отскочило.А вот когда мы увидим реальный рост, тогда станет абсолютно понятно падение вышеперечисленного.

Ребята, сейчас главное внимание на спред по ценам по бумажному и физическому металлу!По золоту пока еще спред обычный, а вот по серебру уже пошел разрыв. Уже за 20%!Если динамика не изменится, то это разведпринак того, что скоро атас!В совдепии перед самой кончиной рубля было две цены на товары - в наличных и безналичных рублях. На некоторые товары разница цены в нале и безнале составляла 300%.Эпоха конца бумажных денег тоже ознаменуется двумя ценами на золото и серебро.С бумажным металлом станет то, что сейчас происходит с биткоином, а физическое золото и серебро вернут себе свою божественную функцию быть главным мерилом стоимости труда.Запасайтесь.Не провтыкайте.