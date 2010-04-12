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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7148714971507151>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:12

  дарий написав:
  Tolevas написав:это не мое, это Ксюши


https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8


там же

десять лет без бабы
чай купил коньяк
крем для рук и тортик
дата как-никак
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:13

  prodigy написав:ничего не сумно...
Скоро НГ и Х-Мас не надо портить предпраздничное настроение.

Будемо сподіватись,що все минеться.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:16

  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:Vitl Забань убогого. Делов-то

Та мені якось все рівно, можеш разом з ним стати в позу «шакала» , який за себе ніколи не відповідає , а під чиїмось авторитетом добре вилизує Так, хробак, як кажуть в народі на кшталт паразита.

*Відправлено з Чату

1. Хоть ты и в игноре, знал,- что обязательно напишешь какую-то каку. Заглянул. Не ошибся.
2. Всегда лучше писать по-русски, чем использовать "азірівку".
все рівно :arrow: все одно
3. Помню как пафосно ты уходил на Минфин и обещал никогда не возвращаться
4.Недавно наблюдал, как получив "подсраку" на Минфине, фоловал тамошних единомышленников сюда.
5. Что там было про "хробаків"?
Только не юля
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:16

  Долярчик написав:... ага, сильно об'їстесь, як тут цибуля по ціні бананів! :shock: :mrgreen:


"якшо у них нема цибулi, хай iдять червону iкру" (С, Мария Антуанетта)
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:18

  prodigy написав:ничего не сумно...Арестович нагнетает и вы вслед за ним.
Скоро НГ и Х-Мас не надо портить предпраздничное настроение.

Чай как успокаивает, так и пугать не надо
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:19

  vovan_prm написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:Vitl Забань убогого. Делов-то

Та мені якось все рівно, можеш разом з ним стати в позу «шакала» , який за себе ніколи не відповідає , а під чиїмось авторитетом добре вилизує Так, хробак, як кажуть в народі на кшталт паразита.

*Відправлено з Чату

1. Хоть ты и в игноре, знал,- что обязательно напишешь какую-то каку. Заглянул. Не ошибся.
2. Всегда лучше писать по-русски, чем использовать "азірівку".
все рівно :arrow: все одно
3. Помню как пафосно ты уходил на Минфин и обещал никогда не возвращаться
4.Недавно наблюдал, как получив "подсраку" на Минфине, фоловал тамошних единомышленников сюда.
5. Что там было про "хробаків"?


И то Вован прав... :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:21

  Tolevas написав:
  дарий написав:
  Tolevas написав:это не мое, это Ксюши


https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8


там же

десять лет без бабы
чай купил коньяк
крем для рук и тортик
дата как-никак

:mrgreen:
.... згадав, як недавно Оксана висвітлила листи Чая...... як він там: "ну давай.... ну давай зустрінемось"
- а в результаті - крем для рук - форевер! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:21

  Перес де Куэльяр написав:
  Den написав:Там же ж на Минфине вроде неплохо писал ... ЗАбанили ?? Выгнали ??? Нехватка внимания ??? Ну дак будьте толерантней здесь ... А то правильно сказали Раздражаете Многих ...

Це давня історія і цього персонажа я добре вивчив . Попрошу Вас не підпрягатись., бо це виглядає не дуже добре в моїх очах. Він розуміє тільки таку мову, бо від народження Бог не дав розуму

*Відправлено з Чату
А мне вот лично его посты более симпатичны ... Обычно всё по теме и со знанием о чём пишет !!! Каждый в своём разбирается и вот то о чём он пишет явно видно что пишет в теме ....
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:24

  Vitl написав:Не пойму почему у других возникают непонятные мне ассоциации. но я сразу смотрю сюда - https://www.kitco.com/charts/livegold.html
Здесь золото даже было внизу, пробив поддержку на днях.Теперь отскочило.А вот когда мы увидим реальный рост, тогда станет абсолютно понятно падение вышеперечисленного.


Ребята, сейчас главное внимание на спред по ценам по бумажному и физическому металлу!
По золоту пока еще спред обычный, а вот по серебру уже пошел разрыв. Уже за 20%!
Если динамика не изменится, то это разведпринак того, что скоро атас!
В совдепии перед самой кончиной рубля было две цены на товары - в наличных и безналичных рублях. На некоторые товары разница цены в нале и безнале составляла 300%.
Эпоха конца бумажных денег тоже ознаменуется двумя ценами на золото и серебро.
С бумажным металлом станет то, что сейчас происходит с биткоином, а физическое золото и серебро вернут себе свою божественную функцию быть главным мерилом стоимости труда.
Запасайтесь.
Не провтыкайте.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26

  vovan_prm написав:1. Хоть ты и в игноре, знал,- что обязательно напишешь какую-то каку. Заглянул. Не ошибся. 2. Всегда лучше писать по-русски, чем использовать "азірівку". все рівно все одно 3. Помню как пафосно ты уходил на Минфин и обещал никогда не возвращаться 4.Недавно наблюдал, как получив "подсраку" на Минфине, фоловал тамошних единомышленников сюда. 5. Что там было про "хробаків"?

Ти щось сплутав, друже. Пишу і відповідаю і на курсі і на мінфіні , а те що сміття тут розвели не по профілю гілки, так чим вам пишатися, маячню одну читаю і від тебе теж.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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