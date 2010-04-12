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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26
дарий написав:
И то Вован прав...
дел
Востаннє редагувалось vovan_prm
в П'ят 14 гру, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:29
Перес де Куэльяр Взаимный игнор решает проблемы.
Кидай меня в бан. И я отвечать больше не буду.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:36
Дарий , та все в порядке. Я не грубил. Чай где-то потерялся
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:39
Libo написав:
Ребята, сейчас главное внимание на спред по ценам по бумажному и физическому металлу!
По золоту пока еще спред обычный, а вот по серебру уже пошел разрыв. Уже за 20%!
Если динамика не изменится, то это разведпринак того, что скоро атас!
В совдепии перед самой кончиной рубля было две цены на товары - в наличных и безналичных рублях. На некоторые товары разница цены в нале и безнале составляла 300%.
Эпоха конца бумажных денег тоже ознаменуется двумя ценами на золото и серебро.
С бумажным металлом станет то, что сейчас происходит с биткоином, а физическое золото и серебро вернут себе свою божественную функцию быть главным мерилом стоимости труда.
Запасайтесь.
Не провтыкайте.
Каки Либо - Демура почти не изменился...
Прикол, шо я такой же...
Несмотря ни на что Верю в Вечные Ценности.
Время покажет.
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