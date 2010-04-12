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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7148714971507151

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26

  дарий написав:
И то Вован прав... :cry:

дел
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 14 гру, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:29

Перес де Куэльяр Взаимный игнор решает проблемы.
Кидай меня в бан. И я отвечать больше не буду.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:36

Дарий , та все в порядке. Я не грубил. Чай где-то потерялся
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Ребята, сейчас главное внимание на спред по ценам по бумажному и физическому металлу!
По золоту пока еще спред обычный, а вот по серебру уже пошел разрыв. Уже за 20%!
Если динамика не изменится, то это разведпринак того, что скоро атас!
В совдепии перед самой кончиной рубля было две цены на товары - в наличных и безналичных рублях. На некоторые товары разница цены в нале и безнале составляла 300%.
Эпоха конца бумажных денег тоже ознаменуется двумя ценами на золото и серебро.
С бумажным металлом станет то, что сейчас происходит с биткоином, а физическое золото и серебро вернут себе свою божественную функцию быть главным мерилом стоимости труда.
Запасайтесь.

Не провтыкайте.


Каки Либо - Демура почти не изменился...

Прикол, шо я такой же...

Несмотря ни на что Верю в Вечные Ценности.

Время покажет.
дарий
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