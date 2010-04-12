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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7147714871497150

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:03

Re: Валютный рынок в контексте

И тут опять Понеслась....
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 15 гру, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:03

  холява написав:Чай где-то потерялся


"...дата как-никак" (С)
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:09

  дарий написав:И тут опять Понеслась....
:lol:


Дыма без огня не бывает. За что-то чаю ответка прилетает. Карма она такая. Может он Qwerty тоже оболгал, как меня, приписав ему пару левых ников, или достал своими "юморесками".
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
Повідомлень: 1127
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:09

Re: Валютный рынок в контексте

Если брать прошлый год - вроде наверх...
По факту и ситуации на моменте - вроде низ...
Однако геополитика пока хреновая...
Как обычно,50 на 50... :mrgreen:
дарий
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Повідомлень: 877
З нами з: 21.01.17
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  #<1 ... 7147714871497150
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