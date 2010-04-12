И тут опять Понеслась....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:03
Re: Валютный рынок в контексте
И тут опять Понеслась....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 15 гру, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:03
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:09
Дыма без огня не бывает. За что-то чаю ответка прилетает. Карма она такая. Может он Qwerty тоже оболгал, как меня, приписав ему пару левых ников, или достал своими "юморесками".
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:09
Re: Валютный рынок в контексте
Если брать прошлый год - вроде наверх...
По факту и ситуации на моменте - вроде низ...
Однако геополитика пока хреновая...
Как обычно,50 на 50...
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