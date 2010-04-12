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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7147714871497150

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:03

Re: Валютный рынок в контексте

И тут опять Понеслась....
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 15 гру, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:03

  холява написав:Чай где-то потерялся


"...дата как-никак" (С)
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:09

  дарий написав:И тут опять Понеслась....
:lol:


Дыма без огня не бывает. За что-то чаю ответка прилетает. Карма она такая. Может он Qwerty тоже оболгал, как меня, приписав ему пару левых ников, или достал своими "юморесками".
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:09

Re: Валютный рынок в контексте

Если брать прошлый год - вроде наверх...
По факту и ситуации на моменте - вроде низ...
Однако геополитика пока хреновая...
Как обычно,50 на 50... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 01:38

  Den написав:...
Ps Вон Зорька Сказала курсы и много или нет бумаги и всё понятно ...

Зорька описала текущий момент, а народ пытается поработать Нострадамусами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 02:18

  Den написав:
  Долярчик написав:..........
... дійсно!
- давайте краще розказувати хто де і яку ікру буде купляти на НР!?! :D
....хтось, ніби, минулого року писав, що бере 1-2кг :D - ну, типу, свят багато....... гості прийдуть :D
Ribka Ua ICUCLE PREMIUM(Шоковая заморозка 1 кг) Haines Packing Co -- тоже очень даже ничего(тоже шоковая 1 кг) -- постоянно покупаю 1800 грн кг -- качаство отличное !!!

https://ikra-kamchatka.com.ua/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:38

Підсумки етапу конкурса а також можливість прийняти участь новим учасникам тільки сьоодні і тільки до 21.00.
Все тут...
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 08:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:нетотожний з Рівного - виходь, ми все пробачимо! :D


Зображення

Дебільність долярчика – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как долярчик хотят быть дебілами.
Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько долярчик, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди такие ка долярчик забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для долярчика составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, долярчик соображать не хочет.
Долярчик и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебілы - долярчики могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность мелкого базарного торговца.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - долярчики умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебілы - долярчики относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.
И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.
Дебілы - долярчики способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - долярчики»).
Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебільностью долярчиков преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры
Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебілов - долячиков, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - долячиками, і тоді Україна обов'язково переможе.
Автор Олександр Дедюхін. Не я.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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