Додано: Суб 15 гру, 2018 08:48

Долярчик написав: нетотожний з Рівного - виходь, ми все пробачимо! нетотожний з Рівного - виходь, ми все пробачимо!

Дебільність долярчика – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как долярчик хотят быть дебілами.Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.О сколько долярчик, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.Тут надо вспомнить, как скоро люди такие ка долярчик забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.Во всём виноват Порошенко.Для долярчика составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, долярчик соображать не хочет.Долярчик и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.Дебілы - долярчики могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.Особенно если это специальность мелкого базарного торговца.Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - долярчики умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.В привычной обстановке дебілы - долярчики относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.Дебілы - долярчики способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.Это самый преданный лохторат.Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.И тут они становятся невероятно полезными идиотами.Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - долярчики»).Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах.Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.Все интересы страдающих дебільностью долярчиков преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примерыЧто мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебілов - долячиков, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - долячиками, і тоді Україна обов'язково переможе.Автор Олександр Дедюхін. Не я.