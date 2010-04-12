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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7147714871497150>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:51

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:брати мої,украиїнці


Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

... то виявляється, що нетотожність сиділа весь цей час в кущах, а тепер вирішила тут у відкриту н@ср@ти! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 15 гру, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:01

dimson


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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:04

  dimson написав:отличная работа!

проще + поставить или так поблагодарить, репостить страницу текста то зачем, если сча репостну всё полностью и подпишу плохая работа :roll:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:14

  чик написав:
  dimson написав:отличная работа!

проще + поставить или так поблагодарить, репостить страницу текста то зачем, если сча репостну всё полностью и подпишу плохая работа :roll:
принял.исправлюсь!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:33

Этот Дедюхин, попрекая обобщением, сам построил свою обвинительно-изобличительную статью на сплошных обобщениях, манипуляционных утрированиях, притягивании за уши характеристик к объекту.

Попросту - обгадил обобщенного оппонента))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:34

  Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.

Лукавите
  Zebra написав:Добавлено: Пн 26 ноя, 2018 21:59
Скупайте биткоин, он все ещё по курсу 28 на украинских биржах.
Бабай
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:30

Василь-Рівне

авжеж, москаль мені не брат
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 гру, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:39

  prodigy написав:Василь-Рівне

авжеж, рівненьский москаль мені не брат

Поставив + , бо москалі нам не брати - хоч рівненські, хоч львівські, хоч одеські. А підпис свій читати потрібно, або не писати ТАМ лишнього, щоб не виглядати пустопорожнім балаболом :wink: .
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:47

Сьогодні на форумі для повного щастя Діда Мажора не вистачає.
Хлопці - перестаньте сваритись.
В Києві - об"єднавчий Собор,а в нас - сварка.
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