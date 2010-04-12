|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:51
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 гру, 2018 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:56
Re: Валютный рынок в контексте
... то виявляється, що нетотожність сиділа весь цей час в кущах, а тепер вирішила тут у відкриту н@ср@ти!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 15 гру, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:01
dimson
copy-paste
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:04
проще + поставить или так поблагодарить, репостить страницу текста то зачем, если сча репостну всё полностью и подпишу плохая работа
а шо делать?
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:14
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:33
Этот Дедюхин, попрекая обобщением, сам построил свою обвинительно-изобличительную статью на сплошных обобщениях, манипуляционных утрированиях, притягивании за уши характеристик к объекту.
Попросту - обгадил обобщенного оппонента))
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:34
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:30
Василь-Рівне
авжеж, москаль мені не брат
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 гру, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:39
Поставив + , бо москалі нам не брати - хоч рівненські, хоч львівські, хоч одеські. А підпис свій читати потрібно, або не писати ТАМ лишнього, щоб не виглядати пустопорожнім балаболом .
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:47
Сьогодні на форумі для повного щастя Діда Мажора не вистачає.
Хлопці - перестаньте сваритись.
В Києві - об"єднавчий Собор,а в нас - сварка.
|