Skypups написав:Н-да. Ветка, конечно, ще не вмерла, но близкий к терминальной стадии маразм налицо. Жаль, раньше был вменяемый ресурс.
Это вы на Минфине давно не были.Вот где ужОс)
На Мінфіні є пару тролів, але там більш як стрічка Новин, а не опер. стан валютного ринку, а от на Курсі, це інше: там на гілці Моцарта інформаційна ізоляція при зміні руху доляра, ніхто не повідомить вчасно, але "замануха" в тому, що форумчанам системно повідомляють щоб підписувались в Чат, 1300 грн. на рік і будете все знати і бачити повідомлення від "Неповажних", але дійсно дурять людей, купка валютних бариг, бо я запитував у деяких підписчиків: а чи скористалися ви останнім загоном вгору і чи допомагає вам чимось платний ресурс? Відповідь така:"Між собою "Мажори" може й спілкуються по рухам, але у відкриту для підписчиків така ж маячня як і в бесплатному ресурсі", одним словом дурять і заробляють на цьому. Ось таке власне дослідження.
Tolevas написав:чтоб денег стало вдвое больше их перед зеркалом клади
Ні, працювати треба вдвічі краще, головою, або кінцівками.
вы всегда на юмор отвечаете серьезно? Ну тогда положите сотку долларов перед зеркалом и увидите две сотки.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!