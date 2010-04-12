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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7147714871497150

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:12

  LuckyG написав:
  Skypups написав:Н-да. Ветка, конечно, ще не вмерла, но близкий к терминальной стадии маразм налицо. Жаль, раньше был вменяемый ресурс.

Это вы на Минфине давно не были.Вот где ужОс)
На Мінфіні є пару тролів, але там більш як стрічка Новин, а не опер. стан валютного ринку, а от на Курсі, це інше: там на гілці Моцарта інформаційна ізоляція при зміні руху доляра, ніхто не повідомить вчасно, але "замануха" в тому, що форумчанам системно повідомляють щоб підписувались в Чат, 1300 грн. на рік і будете все знати і бачити повідомлення від "Неповажних", але дійсно дурять людей, купка валютних бариг, бо я запитував у деяких підписчиків: а чи скористалися ви останнім загоном вгору і чи допомагає вам чимось платний ресурс? Відповідь така:"Між собою "Мажори" може й спілкуються по рухам, але у відкриту для підписчиків така ж маячня як і в бесплатному ресурсі", одним словом дурять і заробляють на цьому. Ось таке власне дослідження.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:18

  Tolevas написав:чтоб денег стало вдвое больше
их перед зеркалом клади
Ні, працювати треба вдвічі краще, головою, або кінцівками.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:37

  Перес де Куэльяр написав:
  Tolevas написав:чтоб денег стало вдвое больше
их перед зеркалом клади
Ні, працювати треба вдвічі краще, головою, або кінцівками.


вы всегда на юмор отвечаете серьезно?
Ну тогда положите сотку долларов перед зеркалом и увидите две сотки.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:50

Перес де Куэльяр

после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан.
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  #<1 ... 7147714871497150
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