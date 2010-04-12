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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71487149715071517152>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:37

  Перес де Куэльяр написав:
  Tolevas написав:чтоб денег стало вдвое больше
их перед зеркалом клади
Ні, працювати треба вдвічі краще, головою, або кінцівками.


вы всегда на юмор отвечаете серьезно?
Ну тогда положите сотку долларов перед зеркалом и увидите две сотки.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:50

Перес де Куэльяр

после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:06

  prodigy написав:Перес де Куэльяр

после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан.
З Моцартом є порозуміння, він розумна людина і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно, а не дурю інших, щоб втрачали пильність і це як ви розумієте впливає на платну підписку і на прибуток. От в чому річ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:09

  Бабай написав:
  Zebra написав:Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года.
До сегодня я не призывал никого покупать биткоин.

Лукавите
  Zebra написав:Добавлено: Пн 26 ноя, 2018 21:59
Скупайте биткоин, он все ещё по курсу 28 на украинских биржах.

И продавать на международных за бакс, евро, фунт как летом когда рванул по 26 - вариант для тех кто не успел
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:20

Харьков 03/12, самое узкое 06/10
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:38

  Tolevas написав:Харьков 03/12, самое узкое 06/10
В Харкові ЧР сердню світить 28.07/28.12, саме вузько 08/10. По Містах в цілому звузили спред, підтягнули низи і знизили котирування на продаж, але попит трохи перевищує пропозицію.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:49

  Перес де Куэльяр написав:
  Tolevas написав:Харьков 03/12, самое узкое 06/10
В Харкові ЧР сердню світить 28.07/28.12, саме вузько 08/10. По Містах в цілому звузили спред, підтягнули низи і знизили котирування на продаж, але попит трохи перевищує пропозицію.


не вижу ни 07, ни 08 на прием. Курсы гуляют, но диапазон от 00 - 03 - 05 (03 десять минут назад) до 06 на прием. Где 08? Покажите. Я смотрю только Инет-опты с сайтами.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:59

Tolevas Начебто не новачок, а запитуєте де шукати, Ви точно себе тут відшукали? А пробігтись по відомим всім мережам, та перевірити? Хто в темі зразу ж знає де. :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:02

Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:38

  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

Есть мнение что публикация результатов соцопросов является инструментов влияния на будущий выбор избирателя.
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
serg1974
 
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