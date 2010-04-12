вы всегда на юмор отвечаете серьезно?
Ну тогда положите сотку долларов перед зеркалом и увидите две сотки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 13:37
вы всегда на юмор отвечаете серьезно?
Ну тогда положите сотку долларов перед зеркалом и увидите две сотки.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 13:50
Перес де Куэльяр
после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:06
З Моцартом є порозуміння, він розумна людина і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно, а не дурю інших, щоб втрачали пильність і це як ви розумієте впливає на платну підписку і на прибуток. От в чому річ.
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:09
И продавать на международных за бакс, евро, фунт как летом когда рванул по 26 - вариант для тех кто не успел
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:20
Харьков 03/12, самое узкое 06/10
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:38
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:49
не вижу ни 07, ни 08 на прием. Курсы гуляют, но диапазон от 00 - 03 - 05 (03 десять минут назад) до 06 на прием. Где 08? Покажите. Я смотрю только Инет-опты с сайтами.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:59
Tolevas Начебто не новачок, а запитуєте де шукати, Ви точно себе тут відшукали? А пробігтись по відомим всім мережам, та перевірити? Хто в темі зразу ж знає де.
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:02
Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.
Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.
Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:38
Есть мнение что публикация результатов соцопросов является инструментов влияния на будущий выбор избирателя.
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
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