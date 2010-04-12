ну так одесситы же юмористы. Неужели таки выберут малахольную с косой на лабутенах?
старушка прямо с сенокоса пришла сыночка повидать но кто же знал что в той палате такие мнительные все
Востаннє редагувалось Tolevas в Суб 15 гру, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Ваши харьковчане не особо далеко ушли. Лидером президентского рейтинга в Харьковской области является Ю.Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. За Ю.Тимошенко и В.Зеленского - по 15,5%, Е.Мураева - 11,5%, П.Порошенко - 9,0%, В.Рабиновича - 6,5%, О.Ляшко - 4,5%
....у найкультурнішшому місті Лева 98/04 п. с. ...і питання "рівненьському нетотожному радіо": - де більша дибільність проявляється?(першого, чи другого? ) - в тому, що перший заробив на квартиру в новобудові? - чи в тому, що другий вміє лише сніг відкидати, сторожувати склади і поливати брудом всіх форумчан, які з ним не погоджуються?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Перес де Куэльяр написав:Tolevas Начебто не новачок, а запитуєте де шукати, Ви точно себе тут відшукали? А пробігтись по відомим всім мережам, та перевірити? Хто в темі зразу ж знає де.
Вместо того, чтобы прямо ответить, нужно поязвить? Я смотрю там, где люди отвечают за опубликованный курс и где обмен безопасен. Если вы смотрите на всяких заявках физлиц на Финансах или Минфине, то спасибо, не надо.
Погляньте в дзеркало Вас двоє Так от, посилання, або реклама на інші небажані ресурси заборонена Адміністрацією.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 15 гру, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Ваши харьковчане не особо далеко ушли. Лидером президентского рейтинга в Харьковской области является Ю.Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. За Ю.Тимошенко и В.Зеленского - по 15,5%, Е.Мураева - 11,5%, П.Порошенко - 9,0%, В.Рабиновича - 6,5%, О.Ляшко - 4,5%
ну в Харькове тоже всегда с юмором не хуже было. За Й-у-лю, видимо, голосуют ее коллеги по колонии. Без дефисов заменяет звездочками, как матерное слово. И в данном случае я с автоматическим редактором согласен.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Ваши харьковчане не особо далеко ушли. Лидером президентского рейтинга в Харьковской области является Ю.Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. За Ю.Тимошенко и В.Зеленского - по 15,5%, Е.Мураева - 11,5%, П.Порошенко - 9,0%, В.Рабиновича - 6,5%, О.Ляшко - 4,5%
ну в Харькове тоже всегда с юмором не хуже было. За Й-у-лю, видимо, голосуют ее коллеги по колонии. Без дефисов заменяет звездочками, как матерное слово. И в данном случае я с автоматическим редактором согласен.[/quote]
Тема выборов муссируется в сауне. Предупреждения постились неоднократно.
Skypups написав:Н-да. Ветка, конечно, ще не вмерла, но близкий к терминальной стадии маразм налицо. Жаль, раньше был вменяемый ресурс.
Это вы на Минфине давно не были.Вот где ужОс)
На Мінфіні є пару тролів, але там більш як стрічка Новин, а не опер. стан валютного ринку, а от на Курсі, це інше: там на гілці Моцарта інформаційна ізоляція при зміні руху доляра, ніхто не повідомить вчасно, але "замануха" в тому, що форумчанам системно повідомляють щоб підписувались в Чат, 1300 грн. на рік і будете все знати і бачити повідомлення від "Неповажних", але дійсно дурять людей, купка валютних бариг, бо я запитував у деяких підписчиків: а чи скористалися ви останнім загоном вгору і чи допомагає вам чимось платний ресурс? Відповідь така:"Між собою "Мажори" може й спілкуються по рухам, але у відкриту для підписчиків така ж маячня як і в бесплатному ресурсі", одним словом дурять і заробляють на цьому. Ось таке власне дослідження.
Ну, не зовсім так Але тут добре працює принцип: краще один раз побачити, ніж 10 разів почути... Кстати, Самурай пишет сумбурно, но по делу, просто его надо правильно читать... Так что Вы зря, Перес