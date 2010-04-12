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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7149715071517152>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:42

  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ну так одесситы же юмористы. Неужели таки выберут малахольную с косой на лабутенах?

старушка прямо с сенокоса
пришла сыночка повидать
но кто же знал что в той палате
такие мнительные все
Востаннє редагувалось Tolevas в Суб 15 гру, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:42

serg1974
Кроме влияния ещё тактично умалчивают сколько человек отказалось отвечать или не определилось с выбором. А таких около половины. Я так смотрю ещё и овоща с фанфарами вернут.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:48

  Tolevas написав:
  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ну так одесситы же юмористы


Ваши харьковчане не особо далеко ушли.
Лидером президентского рейтинга в Харьковской области является Ю.Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. За Ю.Тимошенко и В.Зеленского - по 15,5%, Е.Мураева - 11,5%, П.Порошенко - 9,0%, В.Рабиновича - 6,5%, О.Ляшко - 4,5%

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:48

... зрозуміти незрозуміле©®™

....у найкультурнішшому місті Лева 98/04
п. с.
...і питання "рівненьському нетотожному радіо":
- де більша дибільність проявляється?(першого, чи другого? )
- в тому, що перший заробив на квартиру в новобудові?
- чи в тому, що другий вміє лише сніг відкидати, сторожувати склади і поливати брудом всіх форумчан, які з ним не погоджуються? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:49

  serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:51

  Tolevas написав:
  Перес де Куэльяр написав:Tolevas Начебто не новачок, а запитуєте де шукати, Ви точно себе тут відшукали? А пробігтись по відомим всім мережам, та перевірити? Хто в темі зразу ж знає де. :lol:


Вместо того, чтобы прямо ответить, нужно поязвить?
Я смотрю там, где люди отвечают за опубликованный курс и где обмен безопасен.
Если вы смотрите на всяких заявках физлиц на Финансах или Минфине, то спасибо, не надо.
Погляньте в дзеркало :lol: Вас двоє :lol: Так от, посилання, або реклама на інші небажані ресурси заборонена Адміністрацією.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 15 гру, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:51

  freeze написав:
  Tolevas написав:
  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ну так одесситы же юмористы


Ваши харьковчане не особо далеко ушли.
Лидером президентского рейтинга в Харьковской области является Ю.Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. За Ю.Тимошенко и В.Зеленского - по 15,5%, Е.Мураева - 11,5%, П.Порошенко - 9,0%, В.Рабиновича - 6,5%, О.Ляшко - 4,5%

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ну в Харькове тоже всегда с юмором не хуже было. За Й-у-лю, видимо, голосуют ее коллеги по колонии. Без дефисов заменяет звездочками, как матерное слово. И в данном случае я с автоматическим редактором согласен.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:38

  Tolevas написав:
  Tolevas написав:
  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ну так одесситы же юмористы


Ваши харьковчане не особо далеко ушли.
Лидером президентского рейтинга в Харьковской области является Ю.Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. За Ю.Тимошенко и В.Зеленского - по 15,5%, Е.Мураева - 11,5%, П.Порошенко - 9,0%, В.Рабиновича - 6,5%, О.Ляшко - 4,5%

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ну в Харькове тоже всегда с юмором не хуже было. За Й-у-лю, видимо, голосуют ее коллеги по колонии. Без дефисов заменяет звездочками, как матерное слово. И в данном случае я с автоматическим редактором согласен.[/quote]

Тема выборов муссируется в сауне. Предупреждения постились неоднократно.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Неужели таки выберут малахольную с косой на лабутенах?
ксюху выбирут,красавица)) Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:45

  Перес де Куэльяр написав:
  LuckyG написав:
  Skypups написав:Н-да. Ветка, конечно, ще не вмерла, но близкий к терминальной стадии маразм налицо. Жаль, раньше был вменяемый ресурс.

Это вы на Минфине давно не были.Вот где ужОс)
На Мінфіні є пару тролів, але там більш як стрічка Новин, а не опер. стан валютного ринку, а от на Курсі, це інше: там на гілці Моцарта інформаційна ізоляція при зміні руху доляра, ніхто не повідомить вчасно, але "замануха" в тому, що форумчанам системно повідомляють щоб підписувались в Чат, 1300 грн. на рік і будете все знати і бачити повідомлення від "Неповажних", але дійсно дурять людей, купка валютних бариг, бо я запитував у деяких підписчиків: а чи скористалися ви останнім загоном вгору і чи допомагає вам чимось платний ресурс? Відповідь така:"Між собою "Мажори" може й спілкуються по рухам, але у відкриту для підписчиків така ж маячня як і в бесплатному ресурсі", одним словом дурять і заробляють на цьому. Ось таке власне дослідження.

Ну, не зовсім так :) Але тут добре працює принцип: краще один раз побачити, ніж 10 разів почути... :)
Кстати, Самурай пишет сумбурно, но по делу, просто его надо правильно читать... Так что Вы зря, Перес :)
Mozart
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