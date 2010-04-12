Додано: Суб 15 гру, 2018 16:50

Перес де Куэльяр написав: prodigy написав: Перес де Куэльяр



после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан. после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан. З Моцартом є порозуміння, він розумна людина і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно, а не дурю інших, щоб втрачали пильність і це як ви розумієте впливає на платну підписку і на прибуток. От в чому річ. З Моцартом є порозуміння, він розумна людина і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно, а не дурю інших, щоб втрачали пильність і це як ви розумієте впливає на платну підписку і на прибуток. От в чому річ.

Я наоборот, отношусь к тем, кто заступался за Переса (несмотря на некоторые его резкие высказывания в мой адреc, но я - очень не злопамятный человек).А вообще... очень хорошо, что есть два форума, каждый читает то, что ему нравится и подходит... Я сам, как тут поняли, читаю уважаемого Дядю Сашу и его завсегдатаев и всегда рад гостям отсюда.P.S. Уважаемые модераторы... Мне отключили возможность ЧИТАТЬ личные сообщения. Неудобно... Уберите возможность писать, если чего-то опасаетесь... А читать дайте, а то мне кто-то написал, а я даже увидеть не могу.Надеюсь на понимание.Всем пока! Надеюсь, сегодняшний день пройдет спокойно, и тогда с понедельника-вторника курс опять вниз откатится... Многие поспешили перейти в доллар именно перед ЭТИМИ выходными из-за опасения "как бы чего не случилось" (Арестович с Илларионовым всех напугали, да).Хороших и спокойных выходных!