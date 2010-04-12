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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7149715071517152

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:50

  Перес де Куэльяр написав:
  prodigy написав:Перес де Куэльяр

после таких откровений путь в "белое братство"(на ветку Моцарта) заказан.
З Моцартом є порозуміння, він розумна людина і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно, а не дурю інших, щоб втрачали пильність і це як ви розумієте впливає на платну підписку і на прибуток. От в чому річ.


Я наоборот, отношусь к тем, кто заступался за Переса (несмотря на некоторые его резкие высказывания в мой адреc, но я - очень не злопамятный человек).
А вообще... очень хорошо, что есть два форума, каждый читает то, что ему нравится и подходит... Я сам, как тут поняли, читаю уважаемого Дядю Сашу и его завсегдатаев и всегда рад гостям отсюда.

P.S. Уважаемые модераторы... Мне отключили возможность ЧИТАТЬ личные сообщения. Неудобно... Уберите возможность писать, если чего-то опасаетесь... А читать дайте, а то мне кто-то написал, а я даже увидеть не могу.
Надеюсь на понимание.
Всем пока! Надеюсь, сегодняшний день пройдет спокойно, и тогда с понедельника-вторника курс опять вниз откатится... Многие поспешили перейти в доллар именно перед ЭТИМИ выходными из-за опасения "как бы чего не случилось" (Арестович с Илларионовым всех напугали, да).
Хороших и спокойных выходных!
Mozart
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:55

Mozart Моцарте, але ж я бачу коли йде омана форумчан, валютчик дає свОю інфу не відповідаючи за весь валютний ринок, а в залежності від "точки сидіння" на моменті. Почитайте останні його повідомлення,ЧР ринок по іншому йшов, але плюсів накнопали і головне за ЩО?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно,


Где-то уже это видел...

http://vo.org.ua

При всем уважении к нопасаранам... :oops:
дарий
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