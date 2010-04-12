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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7150715171527153>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:55

Mozart Моцарте, але ж я бачу коли йде омана форумчан, валютчик дає свОю інфу не відповідаючи за весь валютний ринок, а в залежності від "точки сидіння" на моменті. Почитайте останні його повідомлення,ЧР ринок по іншому йшов, але плюсів накнопали і головне за ЩО?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно,


Где-то уже это видел...

http://vo.org.ua

При всем уважении к нопасаранам... :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:06

  Mozart написав: (Арестович с Илларионовым всех напугали, да).
Хороших и спокойных выходных!

Могли бути локальні конфлікти.Поки що все минається.
П.С.Моцарте - радий бачити.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:09

  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html


ватный ресурс ватного региона

одно хорошо, что большая часть населения понятия не имеет об этих рейтингах, т.к.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:13

Собор провалил кандидатуру Порошенко. Главой новой церкви стал правая рука Филарета Епифаний.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:13

  serg1974 написав:
  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

Есть мнение что публикация результатов соцопросов является инструментов влияния на будущий выбор избирателя.
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


согласен, в мае 2014 после встречи в Вене все владельцы ТВ-каналов резко стали накручивать рейтинги одного политика ...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:20

  freeze написав:Собор провалил кандидатуру Порошенко. Главой новой церкви стал правая рука Филарета Епифаний.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22

  freeze написав:
  serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))

Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:23

  Мизантрóп написав:
  Tolevas написав:Неужели таки выберут малахольную с косой на лабутенах?
ксюху выбирут,красавица)) Зображення



предлагаю банить на месяц, кто еще раз вспомни Ксю
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:26

  tea написав:
  freeze написав:
  serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))

Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй. :mrgreen:


И тада Самый Главный вопрос - ХТО?
8)
:roll:
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