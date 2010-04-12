Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:55
Mozart Моцарте, але ж я бачу коли йде омана форумчан, валютчик дає свОю інфу не відповідаючи за весь валютний ринок, а в залежності від "точки сидіння" на моменті. Почитайте останні його повідомлення,ЧР ринок по іншому йшов, але плюсів накнопали і головне за ЩО?
Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 15 гру, 2018 16:58
Перес де Куэльяр написав:
і багато ще моїх прихільників, бо я пишу правду, своє бачення валютних рухів безоплатно,
Где-то уже это видел...
http://vo.org.ua
При всем уважении к нопасаранам...
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:06
Mozart написав:
(Арестович с Илларионовым всех напугали, да).
Хороших и спокойных выходных!
Могли бути локальні конфлікти.Поки що все минається.
П.С.Моцарте - радий бачити.
tea
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:09
freeze написав:
Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.
Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.
Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)
http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html
ватный ресурс ватного региона
одно хорошо, что большая часть населения понятия не имеет об этих рейтингах, т.к.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:13
Собор провалил кандидатуру Порошенко. Главой новой церкви стал правая рука Филарета Епифаний.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:13
serg1974 написав: freeze написав:
Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.
Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.
Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)
http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html
Есть мнение что публикация результатов соцопросов является инструментов влияния на будущий выбор избирателя.
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
согласен, в мае 2014 после встречи в Вене все владельцы ТВ-каналов резко стали накручивать рейтинги одного политика ...
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22
freeze написав: serg1974 написав:
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй.
tea
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:23
Мизантрóп написав: Tolevas написав:
Неужели таки выберут малахольную с косой на лабутенах?
ксюху выбирут,красавица))
предлагаю банить на месяц, кто еще раз вспомни Ксю
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:26
tea написав: freeze написав: serg1974 написав:
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй.
И тада Самый Главный вопрос - ХТО?
дарий
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