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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:30
freeze написав: serg1974 написав:
Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
це замість графи Жиріновський в поребрику
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:40
дарий написав: tea написав: freeze написав:
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй.
И тада Самый Главный вопрос - ХТО?
Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука.
Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:59
Mozart
Надеюсь, сегодняшний день пройдет спокойно, и тогда с понедельника-вторника курс опять вниз откатится... Многие поспешили перейти в доллар именно перед ЭТИМИ выходными из-за опасения "как бы чего не случилось" (Арестович с Илларионовым всех напугали, да).
Хороших и спокойных выходных!
Попит буде підігріватися і сильно курс не відкотить, навіть якщо і перекупили зеленого. Є певні фактори які я перерахував днем раніше і що буде впливати на курс доляра.Валютный рынок в контексте
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:15
tea написав:
Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука.
Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.
Чай, а Вы не хотите попробовать?
Взрослый, серьезный, грамотный и довольно энергичный пересичный...
На самом деле, не так и трудно собрать бабло на компанию...
Токошото акромя старой гвардии в это д-мо никто не хочет лезть!
Удивительно то, что в Нашей ситуации Реально может пройти Человек Из Ниоткуда!
Бойцов, правда,щось не видать...
Я бы Дядю Сашу выдвинул....
Однако Он точно не захочет...
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