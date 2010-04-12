serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных. Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
це замість графи Жиріновський в поребрику
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав: У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных. Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись. Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна. П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори. Прийде - випише пілюлєй.
И тада Самый Главный вопрос - ХТО?
Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука. Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.
Надеюсь, сегодняшний день пройдет спокойно, и тогда с понедельника-вторника курс опять вниз откатится... Многие поспешили перейти в доллар именно перед ЭТИМИ выходными из-за опасения "как бы чего не случилось" (Арестович с Илларионовым всех напугали, да). Хороших и спокойных выходных!
Попит буде підігріватися і сильно курс не відкотить, навіть якщо і перекупили зеленого. Є певні фактори які я перерахував днем раніше і що буде впливати на курс доляра.Валютный рынок в контексте
tea написав:Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука. Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.
Чай, а Вы не хотите попробовать? Взрослый, серьезный, грамотный и довольно энергичный пересичный... На самом деле, не так и трудно собрать бабло на компанию... Токошото акромя старой гвардии в это д-мо никто не хочет лезть! Удивительно то, что в Нашей ситуации Реально может пройти Человек Из Ниоткуда! Бойцов, правда,щось не видать...
vovan_prm написав:Это диагноз? Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?
Сложно сказать. Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:
Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы: выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала) повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала) внеочередные парламентские выборы-2014.
vovan_prm написав:Это диагноз? Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?
Сложно сказать. Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:
Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы: выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала) повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала) внеочередные парламентские выборы-2014.
vovan_prm написав:Это диагноз? Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?
Сложно сказать. Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:
Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы: выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала) повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала) внеочередные парламентские выборы-2014.