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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7150715171527153

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:30

  freeze написав:
  serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))

це замість графи Жиріновський в поребрику
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:40

  дарий написав:
  tea написав:
  freeze написав:
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))

Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй. :mrgreen:


И тада Самый Главный вопрос - ХТО?
8)
:roll:

Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука.
Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:59

Mozart
Надеюсь, сегодняшний день пройдет спокойно, и тогда с понедельника-вторника курс опять вниз откатится... Многие поспешили перейти в доллар именно перед ЭТИМИ выходными из-за опасения "как бы чего не случилось" (Арестович с Илларионовым всех напугали, да).
Хороших и спокойных выходных!
Попит буде підігріватися і сильно курс не відкотить, навіть якщо і перекупили зеленого. Є певні фактори які я перерахував днем раніше і що буде впливати на курс доляра.Валютный рынок в контексте
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:15

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Треба складати рейтинги,не включаючи Зеленського і Вакарчука.
Нехай ці двоє балотуються коли закінчиться війна.


Чай, а Вы не хотите попробовать?
Взрослый, серьезный, грамотный и довольно энергичный пересичный...
На самом деле, не так и трудно собрать бабло на компанию...
Токошото акромя старой гвардии в это д-мо никто не хочет лезть!
Удивительно то, что в Нашей ситуации Реально может пройти Человек Из Ниоткуда!
Бойцов, правда,щось не видать... :D

Я бы Дядю Сашу выдвинул.... :cry: :roll:

Однако Он точно не захочет... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:03

  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:09

  дядя Caша написав:Тема выборов муссируется в сауне. Предупреждения постились неоднократно.

US

Только касаемо "днепровских".
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:09

  vovan_prm написав:Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?


Сложно сказать.
Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:

Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы:
выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала)
повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала)
внеочередные парламентские выборы-2014.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:14

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?


Сложно сказать.
Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:

Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы:
выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала)
повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала)
внеочередные парламентские выборы-2014.


заказчик сменился :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:18

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?


Сложно сказать.
Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:

Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы:
выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала)
повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала)
внеочередные парламентские выборы-2014.

видать тяжко им было последние пару-тройку лет
Только не юля
vovan_prm
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