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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7151715271537154

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:33

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?

Ніде правди діти - ЮВТ лідирує по всіх соцопитуваннях.А до виборів,між іншим,трохи більше трьох місяців.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan ... iginal.jpg
Востаннє редагувалось tea в Суб 15 гру, 2018 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:39

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?


Сложно сказать.
Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:

Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы:
выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала)
повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала)
внеочередные парламентские выборы-2014.

Звичайно, діагноз. Справа лише в тому, для якої виборки цей діагноз. Сумнівно, що хтось їздив по більшості районів області. Тим паче, є великий контраст в етнічному ракурсі серед згаданих районів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:44

  freeze написав:Собор провалил кандидатуру Порошенко. Главой новой церкви стал правая рука Филарета Епифаний.


посмотрел биографию:
за 4 месяца 4 ступени по карьерной лестнице

21 декабря 2007 года архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.
6 января 2008 года в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева предстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко) рукоположён во иеродиакона, а 20 января 2008 года в сан иеромонаха.
25 января 2008 года назначен секретарём предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко).
16 марта 2008 года в Свято-Владимирском соборе Филаретом (Денисенко) возведён в сан архимандрита.
20 марта 2008 года назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева.
30 мая 2008 года назначен управляющим делами Киевской патриархии.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:47

  vovan_prm написав:Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?

Давай тебя выберем, это будет правильно?
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На Росії.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:06

  tea написав:На Росії.
https://pbs.twimg.com/media/DuR-jqEX4AA2bai.jpg

Хорошо, что не так:
https://i.imgur.com/NCsVouQ.jpg
:)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:07

Журнал Шарлі Ебдо.
https://pbs.twimg.com/media/Dt_5eFYXgAAuSOQ.jpg
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:23

  Сибарит написав:
  tea написав:На Росії.
https://pbs.twimg.com/media/DuR-jqEX4AA2bai.jpg

Хорошо, что не так:
https://i.imgur.com/NCsVouQ.jpg
:)

На Росії.

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 05_029.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 65_090.jpg
Востаннє редагувалось tea в Суб 15 гру, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:26

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

Это диагноз?
Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?

Понятное дело что заказной рейтинг, судя по результатам - это рейтинг кого-то из группы Коломойского.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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