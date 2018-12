Додано: Суб 15 гру, 2018 20:39

freeze написав: vovan_prm написав: Это диагноз?

Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер? Это диагноз?Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?



Сложно сказать.

Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:



Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы:

выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала)

повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала)

Звичайно, діагноз. Справа лише в тому, для якої виборки цей діагноз. Сумнівно, що хтось їздив по більшості районів області. Тим паче, є великий контраст в етнічному ракурсі серед згаданих районів. Звичайно, діагноз. Справа лише в тому, для якої виборки цей діагноз. Сумнівно, що хтось їздив по більшості районів області. Тим паче, є великий контраст в етнічному ракурсі серед згаданих районів.

