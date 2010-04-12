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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7152715371547155>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:23

  Сибарит написав:
  tea написав:На Росії.
https://pbs.twimg.com/media/DuR-jqEX4AA2bai.jpg

Хорошо, что не так:
https://i.imgur.com/NCsVouQ.jpg
:)

На Росії.

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 05_029.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 65_090.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 24_005.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 93_010.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 97_015.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 60_019.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-0 ... 87_024.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 04_050.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 41_036.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2014-1 ... 12_051.jpg

http://kaifolog.ru/uploads/posts/2016-0 ... 98_034.jpg
Востаннє редагувалось tea в Суб 15 гру, 2018 22:00, всього редагувалось 5 разів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:15

Модераторы или отсутствуют или потакают троллям. Таки нехрен здесь делать.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:25

Tolevas
Если бы еще и ты исчез, как обещал многократно, с остальными флудерами и и без модеров справились.
komp
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:27

Burton_Hover закрепи подписьЗображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:34

  tea написав:
  freeze написав:
  serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.


У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных.
Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))

Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись.
Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна.
П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори.
Прийде - випише пілюлєй. :mrgreen:

Пришел. Выписал.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:35

Мизантрóп

Шо?
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:39

Burton_Hover подпись из профиля не видна в сообщениях.Не сразу узнают в гриме
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:47

Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать?
Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать?
Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.


Товасик, просто не писать не пробовали... :roll: ?

Хотя, мне Вы симпатичны. :)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:09

  дарий написав:
  Tolevas написав:Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать?
Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.


Товасик, просто не писать не пробовали...


Ну иногда забываешься, человек слаб. Вот и Моцарт сегодня сорвался. Нужно радикальное решение. Надоело тратить впустую время. Есть более интересные занятия. Модераторы, ау! Удалите меня нахрен с вашего блатного форума. И ник crazymod не забудьте за одно. Я им не пользуюсь, заводил, когда был не в Украине и не мог законнектиться основным. На нормальных ресурсах есть способ удалить себя самому. Где кнопка?
Востаннє редагувалось Tolevas в Суб 15 гру, 2018 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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