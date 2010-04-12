Додано: Суб 15 гру, 2018 22:47

Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать?

Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.

Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.

Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!