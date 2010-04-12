Модераторы или отсутствуют или потакают троллям. Таки нехрен здесь делать.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
serg1974 написав:Слабо верю в настолько высокий рейтинг Зеленского, к примеру. Заряженное всё.
У Зеленского самый реальный рейтинг из озвученных. Раньше была графа - Против всех. Так это он, Зеленский )))
Головне,щоб він на цій хвилі популярності на став балотуватись. Бо я не уявляю його в ролі Верховного Главнокомандуючого.Особливо,коли треба приймати відповідальні рішення,бо в країні війна. П.С.ДС буде злитись,якщо далі будемо дискутувати про вибори. Прийде - випише пілюлєй.
Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать? Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas написав:Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать? Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.
Tolevas написав:Выполняя пожелание трудящихся - модераторы, заблокируйте мой ник навсегда. Или удалите нахрен. Не вижу возможности это сделать самому. Кто может это сделать? Кому писать? Не люблю форумы с блатными, которым можно все. И где правила для всех разные.
Товасик, просто не писать не пробовали...
Ну иногда забываешься, человек слаб. Вот и Моцарт сегодня сорвался. Нужно радикальное решение. Надоело тратить впустую время. Есть более интересные занятия. Модераторы, ау! Удалите меня нахрен с вашего блатного форума. И ник crazymod не забудьте за одно. Я им не пользуюсь, заводил, когда был не в Украине и не мог законнектиться основным. На нормальных ресурсах есть способ удалить себя самому. Где кнопка?
Востаннє редагувалось Tolevas в Суб 15 гру, 2018 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо. Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!