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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71537154715571567157>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:старушка прямо с сенокоса
пришла сыночка повидать
но кто же знал что в той палате
такие мнительные все


Умничка! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Где кнопка?


Бог мой, Товас...
Поспите хоть немного...
Утро вечера мудренее....
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:18

  дарий написав:
  Tolevas написав:Где кнопка?


Бог мой, Товас...
Поспите хоть немного...
Утро вечера мудренее....
:oops:


я спокоен, как слон. Это спокойное решение. У меня сегодня была куча дел, а я потратил на бессмыслицу. Короче, модераторы, я жду. Не вынуждайте меня провоцировать вас.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:18

  дарий написав:
  Tolevas написав:Где кнопка?


Бог мой, Товас...
Поспите хоть немного...
Утро вечера мудренее....
:oops:


я спокоен, как слон. Это спокойное решение. У меня сегодня была куча дел, а я потратил на бессмыслицу. Короче, модераторы, я жду. Не вынуждайте меня провоцировать вас.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:И ник crazymod не забудьте
а че еще и им не плюсанул редколлегия на фотку шнобеля :?:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 16 гру, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:20

  Мизантрóп написав:
  Tolevas написав:И ник crazymod не забудьте
а че еще и им не плюсанул продижу на фотку шнобеля :?:


вот из-за таких вот блатных му-да-ков и противно здесь что-либо писать.
Пусть здесь пишет спевшаяся компашка из Чая, Юрия_Т, сомилитарика и мизантропа.
Меня увольте по собственному желанию.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:26

Tolevas
Ну иногда забываешься, человек слаб. Вот и Моцарт сегодня сорвался

Тося, начебто Ви не дискутували ні з ким, не сварилися. Що трапилось? У Вас все гаразд в сім"ї, побуту?
Вибачте, а де Ви побачили що Моцарт зірвався? Хм..Людина зайшла, добре все написала, не розумію Вас.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 15 гру, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:вот из-за таких вот блатных му-да-ков и противно здесь что-либо писать



По секрету....Кнопка у ДС-а.
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:31

  Перес де Куэльяр написав:Tolevas
Ну иногда забываешься, человек слаб. Вот и Моцарт сегодня сорвался
Тося, начебто Ви не дискутували ні з ким, не сварилися. Що трапилося?У Вас все гаразд в сім"ї, побуту?
Вибачте, а де Ви побачили що Моцарт зірвався? Хм..Людина зайшла, добре все написала, не розумію Вас.


У меня все прекрасно. Моцарт сорвался в том смысле, что очень долго не писал, и вдруг написал. Не зря же он ушел отсюда. И я спокойно хочу уйти с этого форума раз и навсегда. Я трачу много времени в Интернете. Это идет в ущерб повседневным делам. Но где-то я получаю положительную отдачу. А здесь одно дерьмо. Тратить драгоценное время на гавкание с троллями? Вот и прошу спокойно модераторов убить эти ники. Это делается элементарно. Если ник останется, будет снова соблазн когда-то написать. И снова нарваться на бы***. Оно мне надо?
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:34

Re: Валютный рынок в контексте

С наркоманией есть др. средства боротьбы...

ДС Вам точно поможет...!
:wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 15 гру, 2018 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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