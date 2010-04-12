Додано: Суб 15 гру, 2018 23:31

Перес де Куэльяр написав: Tolevas Ну иногда забываешься, человек слаб. Вот и Моцарт сегодня сорвался Тося, начебто Ви не дискутували ні з ким, не сварилися. Що трапилося?У Вас все гаразд в сім"ї, побуту?

Вибачте, а де Ви побачили що Моцарт зірвався? Хм..Людина зайшла, добре все написала, не розумію Вас. Тося, начебто Ви не дискутували ні з ким, не сварилися. Що трапилося?У Вас все гаразд в сім"ї, побуту?Вибачте, а де Ви побачили що Моцарт зірвався? Хм..Людина зайшла, добре все написала, не розумію Вас.

У меня все прекрасно. Моцарт сорвался в том смысле, что очень долго не писал, и вдруг написал. Не зря же он ушел отсюда. И я спокойно хочу уйти с этого форума раз и навсегда. Я трачу много времени в Интернете. Это идет в ущерб повседневным делам. Но где-то я получаю положительную отдачу. А здесь одно дерьмо. Тратить драгоценное время на гавкание с троллями? Вот и прошу спокойно модераторов убить эти ники. Это делается элементарно. Если ник останется, будет снова соблазн когда-то написать. И снова нарваться на бы***. Оно мне надо?