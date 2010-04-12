Умничка!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:11
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:14
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:18
я спокоен, как слон. Это спокойное решение. У меня сегодня была куча дел, а я потратил на бессмыслицу. Короче, модераторы, я жду. Не вынуждайте меня провоцировать вас.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:18
я спокоен, как слон. Это спокойное решение. У меня сегодня была куча дел, а я потратил на бессмыслицу. Короче, модераторы, я жду. Не вынуждайте меня провоцировать вас.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:18
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 16 гру, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:20
вот из-за таких вот блатных му-да-ков и противно здесь что-либо писать.
Пусть здесь пишет спевшаяся компашка из Чая, Юрия_Т, сомилитарика и мизантропа.
Меня увольте по собственному желанию.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:26
Tolevas
Тося, начебто Ви не дискутували ні з ким, не сварилися. Що трапилось? У Вас все гаразд в сім"ї, побуту?
Вибачте, а де Ви побачили що Моцарт зірвався? Хм..Людина зайшла, добре все написала, не розумію Вас.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 15 гру, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:31
У меня все прекрасно. Моцарт сорвался в том смысле, что очень долго не писал, и вдруг написал. Не зря же он ушел отсюда. И я спокойно хочу уйти с этого форума раз и навсегда. Я трачу много времени в Интернете. Это идет в ущерб повседневным делам. Но где-то я получаю положительную отдачу. А здесь одно дерьмо. Тратить драгоценное время на гавкание с троллями? Вот и прошу спокойно модераторов убить эти ники. Это делается элементарно. Если ник останется, будет снова соблазн когда-то написать. И снова нарваться на бы***. Оно мне надо?
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:34
Re: Валютный рынок в контексте
С наркоманией есть др. средства боротьбы...
ДС Вам точно поможет...!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 15 гру, 2018 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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