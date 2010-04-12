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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7154715571567157>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:34

  дарий написав:
  Tolevas написав:вот из-за таких вот блатных му-да-ков и противно здесь что-либо писать



По секрету....Кнопка у ДС-а.
:mrgreen:


Тогда официальная просьба к ДС - удалить ники Tolevas и crazymod.
Тем более, что создав два ника я нарушил правила форума. И я не вхожу в число блатных.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Если ник останется, будет снова соблазн когда-то написать
слабак! А еще преподавал...
Еще ж десяток наплодит :lol: :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:36

  Мизантрóп написав:
  Tolevas написав:Если ник останется, будет снова соблазн когда-то написать
слабак! А еще преподавал...
Еще ж десяток наплодит :lol: :lol:


Мизантроп - ты му-дак. Ах да, я это уже говорил. Склероз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:40

  Tolevas написав:
  Мизантрóп написав:
  Tolevas написав:Если ник останется, будет снова соблазн когда-то написать
слабак! А еще преподавал...
Еще ж десяток наплодит :lol: :lol:


Мизантроп - ты му-дак. Ах да, я это уже говорил. Склероз.

зато красив,но бабам я не интересен,вот и сижу на форуме Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:44

Re: Валютный рынок в контексте

Очень даже симпатяга!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:46

Re: Валютный рынок в контексте

А вот че Това-крейзи бомбануло...
Как то даже неприятно (хоть и с двумя никами)...
:cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:49

  дарий написав:А вот че Това-крейзи бомбануло...
Как то даже неприятно (хоть и с двумя никами)...
:cry:

погорел,запылало.
Коллега memberlist.php?mode=viewprofile&u=1815 давно попалил :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:53

  Мизантрóп написав:
  дарий написав:А вот че Това-крейзи бомбануло...
Как то даже неприятно (хоть и с двумя никами)...
:cry:

погорел,запылало.
Коллега memberlist.php?mode=viewprofile&u=1815 давно попалил :wink:


Три му-да-ка - пара: GADFLY, Чай и Мизантроп. А может и не пара, а один.
А модераторы потакают.
Востаннє редагувалось Tolevas в Суб 15 гру, 2018 23:58, всього редагувалось 2 разів.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:54

Re: Валютный рынок в контексте

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Мизантрóп

я понимаю, что вы развлекаетесь

а мне это зачем?

приберите за собой
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