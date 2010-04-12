Тогда официальная просьба к ДС - удалить ники Tolevas и crazymod.
Тем более, что создав два ника я нарушил правила форума. И я не вхожу в число блатных.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:34
Тогда официальная просьба к ДС - удалить ники Tolevas и crazymod.
Тем более, что создав два ника я нарушил правила форума. И я не вхожу в число блатных.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:34
Re: Валютный рынок в контексте
слабак! А еще преподавал...
Еще ж десяток наплодит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:36
Мизантроп - ты му-дак. Ах да, я это уже говорил. Склероз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:40
зато красив,но бабам я не интересен,вот и сижу на форуме
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:44
Re: Валютный рынок в контексте
Очень даже симпатяга!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:46
Re: Валютный рынок в контексте
А вот че Това-крейзи бомбануло...
Как то даже неприятно (хоть и с двумя никами)...
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:49
погорел,запылало.
Коллега memberlist.php?mode=viewprofile&u=1815 давно попалил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:53
Три му-да-ка - пара: GADFLY, Чай и Мизантроп. А может и не пара, а один.
А модераторы потакают.
Востаннє редагувалось Tolevas в Суб 15 гру, 2018 23:58, всього редагувалось 2 разів.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:54
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:54
Мизантрóп
я понимаю, что вы развлекаетесь
а мне это зачем?
приберите за собой
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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