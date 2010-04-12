prodigy
Ваащето коллектив Наш...
Добрее будьте!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:59
prodigy у Вас Никульченко плюсов наставил на медаль,но ДС затер.Я то приберу,но вона_анов свою цитату не потрет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:11
давайте мы будем хоть иногда мужиками (не школьники давно)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:25
Re: Валютный рынок в контексте
Просьба к Тупуму - проверьте, може хтось нехороший под крейзи-товом влез?
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:31
Никто не влез. Я написал ДС просьбу об удалении моих двух ников.
Была мысль еще Мизантропа вписать в качестве своего третьего ника, но я же не такое ничтожное чмо, как оно.
А модераторы здесь вообще мышей не ловят.
Не форум, а Гуляй-Поле. Зря хлеб едят. Толку никакого.
А Чай может торжествовать.
Он и его шавки добились своего.
Месть удалась.
Востаннє редагувалось Tolevas в Нед 16 гру, 2018 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34
Очень интересное мнение человека, гражданина, судьи о состоянии правосудия в нашей стране.
Очень рекомендую.
Живите своим умом!
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35
Re: Валютный рынок в контексте
Шож - тада Удачи Вам во всем!
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35
так у меня другой ІР. А тут 2026800753.Вот такого сына Григорий Семенович вырастил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
|