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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7154715571567157

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:58

prodigy
Ваащето коллектив Наш...
Добрее будьте!
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:59

prodigy у Вас Никульченко плюсов наставил на медаль,но ДС затер.Я то приберу,но вона_анов свою цитату не потрет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:11

  Мизантрóп написав:prodigy у Вас Никульченко плюсов наставил на медаль,но ДС затер.Я то приберу,но вона_анов свою цитату не потрет


давайте мы будем хоть иногда мужиками (не школьники давно)

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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:25

Re: Валютный рынок в контексте

Просьба к Тупуму - проверьте, може хтось нехороший под крейзи-товом влез?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:31

  дарий написав:Просьба к Тупуму - проверьте, може хтось нехороший под крейзи-товом влез?


Никто не влез. Я написал ДС просьбу об удалении моих двух ников.
Была мысль еще Мизантропа вписать в качестве своего третьего ника, но я же не такое ничтожное чмо, как оно.
А модераторы здесь вообще мышей не ловят.
Не форум, а Гуляй-Поле. Зря хлеб едят. Толку никакого.
А Чай может торжествовать.
Он и его шавки добились своего.
Месть удалась.
Востаннє редагувалось Tolevas в Нед 16 гру, 2018 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
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Очень интересное мнение человека, гражданина, судьи о состоянии правосудия в нашей стране.

Очень рекомендую.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5501276475
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35

Re: Валютный рынок в контексте

Шож - тада Удачи Вам во всем!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35

  Tolevas написав:
  дарий написав:Просьба к Тупуму - проверьте, може хтось нехороший под крейзи-товом влез?


Никто не влез. Я написал ДС просьбу об удалении моих двух ников.
Была мысль еще Мизантропа вписать в качестве своего третьего ника, но я же не такое ничтожное чмо, как оно.
А модераторы здесь вообще мышей не ловят.
Не форум, а Гуляй-Поле. Зря хлеб едят. Толку никакого.

так у меня другой ІР. А тут 2026800753.Вот такого сына Григорий Семенович вырастил :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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