погорел,запылало.
Коллега memberlist.php?mode=viewprofile&u=1815 давно попалил
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:49
погорел,запылало.
Коллега memberlist.php?mode=viewprofile&u=1815 давно попалил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:54
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:54
Мизантрóп
я понимаю, что вы развлекаетесь
а мне это зачем?
приберите за собой
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:11
давайте мы будем хоть иногда мужиками (не школьники давно)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:25
Re: Валютный рынок в контексте
Просьба к Тупуму - проверьте, може хтось нехороший под крейзи-товом влез?
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34
Очень интересное мнение человека, гражданина, судьи о состоянии правосудия в нашей стране.
Очень рекомендую.
Живите своим умом!
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35
Re: Валютный рынок в контексте
Шож - тада Удачи Вам во всем!
Додано: Нед 16 гру, 2018 10:26
Повторил свою просьбу к ДС об удалении с форума двух моих ников уже с этого ника.
После моей вчерашней просьбы ник Tolevas просто забанили, не тронув провокатора Мизантропа.
Я не об этом просил. Я просил ДС удалить полностью ники.
Мне противно находится там, где модераторы поощряют двух подонков - Чая и Мизантропа их подпевал.
Это не форум, а клоака, где правила не действуют в отношении избранных любимчиков.
В игноре Пустобрех
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:04
Re: Валютный рынок в контексте
попроси с Провидца и Синуса
Участники форума ждут извинений и покаяния
Скоро наш новый друг memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096 напишет свои прогнозы валютных погод
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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