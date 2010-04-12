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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7154715571567157

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:20

  Мизантрóп написав:
  crazymod написав:Я просил ДС удалить полностью ники.
попроси с Провидца и Синуса :D
Участники форума ждут извинений и покаяния :lol:
Скоро наш новый друг memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096 напишет свои прогнозы валютных погод :wink:


Может ты забыл, что ты му-ди-ло? Так я тебе напоминаю. И буду напоминать до тех пор, пока оба моих ника не удалят с форума.
Чай, кстати, тоже му-ди-ло. Даже не знаю, кто из вас больший.
Наверно, все же, пальма первенства у Чая.
Ты под-му-ди-ло.
А местные модераторы просто засранцы.
Мало того, что они тут сутками игнорируют свои прямые обязанности.
Они могли бы давно это все остановить.
Они ведь видят все IP, давно могли бы расставить точки над i - где чьи ники.
И написать это открытым текстом.
Но им больше нравится поощрять срач.
Ведь так больше хайпа, больше кликов на рекламу.
Да, "модераторы"?
В игноре Пустобрех
crazymod
 
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  #<1 ... 7154715571567157
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