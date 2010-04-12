Додано: Нед 16 гру, 2018 11:20

Мизантрóп написав: crazymod написав: Я просил ДС удалить полностью ники. Я просил ДС удалить полностью ники. попроси с Провидца и Синуса

Участники форума ждут извинений и покаяния

Скоро наш новый друг попроси с Провидца и СинусаУчастники форума ждут извинений и покаянияСкоро наш новый друг memberlist.php?mode=viewprofile&u=119096 напишет свои прогнозы валютных погод

Может ты забыл, что ты му-ди-ло? Так я тебе напоминаю. И буду напоминать до тех пор, пока оба моих ника не удалят с форума.Чай, кстати, тоже му-ди-ло. Даже не знаю, кто из вас больший.Наверно, все же, пальма первенства у Чая.Ты под-му-ди-ло.А местные модераторы просто засранцы.Мало того, что они тут сутками игнорируют свои прямые обязанности.Они могли бы давно это все остановить.Они ведь видят все IP, давно могли бы расставить точки над i - где чьи ники.И написать это открытым текстом.Но им больше нравится поощрять срач.Ведь так больше хайпа, больше кликов на рекламу.Да, "модераторы"?