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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7152715371547155

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34

Очень интересное мнение человека, гражданина, судьи о состоянии правосудия в нашей стране.

Очень рекомендую.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5501276475
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35

Re: Валютный рынок в контексте

Шож - тада Удачи Вам во всем!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:54

Re: Валютный рынок в контексте

А разгадка по росии проста:

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:21

Re: Валютный рынок в контексте

Как Украина будет погашать свои долги в 2019, и что будет в случае провала
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 4llcTOc%24
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:11

nyckatejib
А не будет провала. НЕ ДОПУСТЯТ. Ибо потеря стабильности. Нальют скока надо.

Для меня провал стал когда к 25 доллар у нас лесть стал. Патамушо при скуживаннии искуственном экономики, и беспредметном падении гривны, путь один. Обнищание и озлобление населения Украины, которое для внутрисебя трудится, и рост роли как колонии, работает только то, что на экспорт.
Экономическая диверсия. Я так понимаю. Толи страну к которой санкции перепутали, то ли друзи нам ....
Да, а ежели припомнить эксклюзивные условия, чпо мило подписал Яценюк, то картинка складывается ну уж слишком неопрятная.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:42

Эвген Вы оптимист. Но, сами себе противоречите. Время рассудит.
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:56

Re: Валютный рынок в контексте

А где это супероптимист-прапорщик? В отгулах? На воскресенье? Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
А время уже показало.
Эвген
 
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