Очень рекомендую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34
Очень интересное мнение человека, гражданина, судьи о состоянии правосудия в нашей стране.
Очень рекомендую.
Живите своим умом!
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35
Re: Валютный рынок в контексте
Шож - тада Удачи Вам во всем!
Додано: Нед 16 гру, 2018 12:54
Re: Валютный рынок в контексте
А разгадка по росии проста:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Нед 16 гру, 2018 13:21
Re: Валютный рынок в контексте
Как Украина будет погашать свои долги в 2019, и что будет в случае провала
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:11
nyckatejib
А не будет провала. НЕ ДОПУСТЯТ. Ибо потеря стабильности. Нальют скока надо.
Для меня провал стал когда к 25 доллар у нас лесть стал. Патамушо при скуживаннии искуственном экономики, и беспредметном падении гривны, путь один. Обнищание и озлобление населения Украины, которое для внутрисебя трудится, и рост роли как колонии, работает только то, что на экспорт.
Экономическая диверсия. Я так понимаю. Толи страну к которой санкции перепутали, то ли друзи нам ....
Да, а ежели припомнить эксклюзивные условия, чпо мило подписал Яценюк, то картинка складывается ну уж слишком неопрятная.
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:56
Re: Валютный рынок в контексте
А где это супероптимист-прапорщик? В отгулах? На воскресенье? Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
А время уже показало.
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