Додано: Нед 16 гру, 2018 16:50

Раньше на этой самой популярной теме пытались разбирать причины. Того, что происходит. Ну там, к примеру, влияние производительности труда, или выгода платы безработным, N-ный техногологический передел, да много чего я почерпнул тут.

Счас одна трескатня, как в строю девствениц перед дефлотацией. " А с понедирка курс буде ..."

Будет курс. Тот что будет. План по валу, или вал по плану. Тот что надо курс. Правда нужон ли тот что будет, или тот что стал, на пользу страны.



Согласен с Моцартом, а по вчерашнему ералашу, так он не только на том форуме запущен.



Ры.Сы. А святое не троште. Не нарушай правил форума, не принудят к молчанию. Хотя времена меняются, было и меня молча к ...

А шо? Выходной, и пофлудить низя? Блин, водка есть, закуска кончилась.