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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7153715471557156>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:54

Re: Валютный рынок в контексте

А разгадка по росии проста:

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:21

Re: Валютный рынок в контексте

Как Украина будет погашать свои долги в 2019, и что будет в случае провала
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 4llcTOc%24
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:11

nyckatejib
А не будет провала. НЕ ДОПУСТЯТ. Ибо потеря стабильности. Нальют скока надо.

Для меня провал стал когда к 25 доллар у нас лесть стал. Патамушо при скуживаннии искуственном экономики, и беспредметном падении гривны, путь один. Обнищание и озлобление населения Украины, которое для внутрисебя трудится, и рост роли как колонии, работает только то, что на экспорт.
Экономическая диверсия. Я так понимаю. Толи страну к которой санкции перепутали, то ли друзи нам ....
Да, а ежели припомнить эксклюзивные условия, чпо мило подписал Яценюк, то картинка складывается ну уж слишком неопрятная.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:42

Эвген Вы оптимист. Но, сами себе противоречите. Время рассудит.
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:56

Re: Валютный рынок в контексте

А где это супероптимист-прапорщик? В отгулах? На воскресенье? Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
А время уже показало.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:48

  Эвген написав:А где это супероптимист-прапорщик? В отгулах? На воскресенье? Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
А время уже показало.


Libo типичный козёл-провокатор, использующийся на мясокомбинатах.
Козёл-провокатор успокаивает стадо и вселяет ему уверенность.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:50

Re: з понеділка тільки вверх до кінця року

Раньше на этой самой популярной теме пытались разбирать причины. Того, что происходит. Ну там, к примеру, влияние производительности труда, или выгода платы безработным, N-ный техногологический передел, да много чего я почерпнул тут.
Счас одна трескатня, как в строю девствениц перед дефлотацией. " А с понедирка курс буде ..."
Будет курс. Тот что будет. План по валу, или вал по плану. Тот что надо курс. Правда нужон ли тот что будет, или тот что стал, на пользу страны.

Согласен с Моцартом, а по вчерашнему ералашу, так он не только на том форуме запущен.

Ры.Сы. А святое не троште. Не нарушай правил форума, не принудят к молчанию. Хотя времена меняются, было и меня молча к ...
А шо? Выходной, и пофлудить низя? Блин, водка есть, закуска кончилась.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:03

  Tolevas написав:
  дарий написав:
  Tolevas написав:Где кнопка?


Бог мой, Товас...
Поспите хоть немного...
Утро вечера мудренее....
:oops:


я спокоен, как слон. Это спокойное решение. У меня сегодня была куча дел, а я потратил на бессмыслицу. Короче, модераторы, я жду. Не вынуждайте меня провоцировать вас.


Выпей валерьянки и не флуди с хамством. Нарушитель в терновом венце.

US

PS

Это касается остальных.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:15

Не согласен

  prodigy написав:
  Эвген написав:А где это супероптимист-прапорщик? В отгулах? На воскресенье? Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
А время уже показало.


Libo типичный козёл-провокатор, использующийся на мясокомбинатах.
Козёл-провокатор успокаивает стадо и вселяет ему уверенность.


Нееее, он не чересчур тонкий тролль. Ежели даже я, овен по гороскопу его понял, то на роль Луки он не годен.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:20

  дядя Caша написав:
Выпей валерьянки и не флуди с хамством. Нарушитель в терновом венце.

US

PS

Это касается остальных.


Валерьянку не пью. Предпочитаю пиво и аргентинское или чилийское красное сухое. А просьба удалить два моих ника совершенно серьезная и осознанная. Почему нельзя взять и просто это сделать? Зачем занимать лишнее место в базе данных, если я не собираюсь больше находится на этом форуме? Почему после просьбы, повторенной трижды, нельзя это сделать? Ники - собственность форума, а не моя?
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Сегодня валютная операция выглядит отличной, завтра она же крайне неудачной, послезавтра снова отличной. Это валютный рынок, детка!
Tolevas
 
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