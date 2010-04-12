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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7153715471557156

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:33

  Tolevas написав:
  дядя Caша написав:
Выпей валерьянки и не флуди с хамством. Нарушитель в терновом венце.

US

PS

Это касается остальных.


Почему после просьбы, повторенной трижды, нельзя это сделать?

Мучение форумом , такое необычное наказание :mrgreen: .
п.с. удали адрес в браузере и не мучайся.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40

Re: Самоубийца, ну что же ты делаешь

ДС, уважьте просьбу. Я могу его понять. В силу разных причин он не может иногда сдержаться и пытается писать тут. Сам такой. И, судя по его подписи, или прописи, ну под чертой. Может он и прав?

Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:55

  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

соц исследования это способ манипуляции , условно говоря я бы хотел проголосовать за Ляшка , но соц рейтинги убеждают меня что он не проходной и 50% избирателей Ляшка посмотрят сей соц опрос и не проголосуют за Ляшка . А те кто такие рейтинги пишет и верит им как раз и подаються манипуляциям или сами манипуляторы ( загонялы \ зазывалы ). Так что помогайте загонялам Юли и дальше :arrow:
свинорыл
yama
 
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