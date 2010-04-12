Мучение форумом , такое необычное наказание .
п.с. удали адрес в браузере и не мучайся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:33
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40
Re: Самоубийца, ну что же ты делаешь
ДС, уважьте просьбу. Я могу его понять. В силу разных причин он не может иногда сдержаться и пытается писать тут. Сам такой. И, судя по его подписи, или прописи, ну под чертой. Может он и прав?
Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:55
соц исследования это способ манипуляции , условно говоря я бы хотел проголосовать за Ляшка , но соц рейтинги убеждают меня что он не проходной и 50% избирателей Ляшка посмотрят сей соц опрос и не проголосуют за Ляшка . А те кто такие рейтинги пишет и верит им как раз и подаються манипуляциям или сами манипуляторы ( загонялы \ зазывалы ). Так что помогайте загонялам Юли и дальше
свинорыл
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