Додано: Нед 16 гру, 2018 17:58

Blister написав: serg1974

Кроме влияния ещё тактично умалчивают сколько человек отказалось отвечать или не определилось с выбором. А таких около половины. Я так смотрю ещё и овоща с фанфарами вернут. Кроме влияния ещё тактично умалчивают сколько человек отказалось отвечать или не определилось с выбором. А таких около половины. Я так смотрю ещё и овоща с фанфарами вернут.

Зная наш народ Овощ проходной ! при Овоще доллар был по 8 бензин по ... и газ по ... ! Овощ лучше всех ! Если украинцы второй раз наступили на грабли после оранжевой революции выбрали Овоща, то и третий раз не зазорно ! Про россиян вообще молчу ...на какой там срок их Император " избрался " ? 4-й ?На последних регулярных \выборах президента ( когда Овощ стал законным президентом) я спорил с коллегами - ставил $10 на то что Юлька будет президентом, таким образом я купил несколько голосов против Юли , может опять такую практику устроить ? Ведь тогда помоглоНо с тех пор доллар немного вырос и я думаю что и $5 хватит. И если уж совсем не понятно то я и сам голосовал против своих ХХ долларов