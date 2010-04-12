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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7154715571567157>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:33

  Tolevas написав:
  дядя Caша написав:
Выпей валерьянки и не флуди с хамством. Нарушитель в терновом венце.

US

PS

Это касается остальных.


Почему после просьбы, повторенной трижды, нельзя это сделать?

Мучение форумом , такое необычное наказание :mrgreen: .
п.с. удали адрес в браузере и не мучайся.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40

Re: Самоубийца, ну что же ты делаешь

ДС, уважьте просьбу. Я могу его понять. В силу разных причин он не может иногда сдержаться и пытается писать тут. Сам такой. И, судя по его подписи, или прописи, ну под чертой. Может он и прав?

Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:55

  freeze написав:Охренеть, результаты соцопросов уже просто поразительны.

Данные социологического исследования. Опрос среди жителей Одесской области проводился с 16 ноября по 4 декабря нынешнего года. Всего в исследовании приняло участие 1600 респондентов.

Пятерка лидеров:
1. Юлия Тимошенко (19,9%)
2. Владимир Зеленский (17,5%)
3. Юрий Бойко (15,2%)
4. Евгений Мураев (8,6%)
5. Вадим Рабинович (7,2%)

http://ratinggroup.ua/ru/research/regio ... blast.html

соц исследования это способ манипуляции , условно говоря я бы хотел проголосовать за Ляшка , но соц рейтинги убеждают меня что он не проходной и 50% избирателей Ляшка посмотрят сей соц опрос и не проголосуют за Ляшка . А те кто такие рейтинги пишет и верит им как раз и подаються манипуляциям или сами манипуляторы ( загонялы \ зазывалы ). Так что помогайте загонялам Юли и дальше :arrow:
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:58

  Blister написав:serg1974
Кроме влияния ещё тактично умалчивают сколько человек отказалось отвечать или не определилось с выбором. А таких около половины. Я так смотрю ещё и овоща с фанфарами вернут.

Зная наш народ Овощ проходной ! при Овоще доллар был по 8 бензин по ... и газ по ... ! Овощ лучше всех ! Если украинцы второй раз наступили на грабли после оранжевой революции выбрали Овоща, то и третий раз не зазорно ! Про россиян вообще молчу ...на какой там срок их Император " избрался " ? 4-й ?
На последних регулярных \ очередных выборах президента ( когда Овощ стал законным президентом) я спорил с коллегами - ставил $10 на то что Юлька будет президентом, таким образом я купил несколько голосов против Юли , может опять такую практику устроить ? Ведь тогда помогло :roll: Но с тех пор доллар немного вырос и я думаю что и $5 хватит. И если уж совсем не понятно то я и сам голосовал против своих ХХ долларов :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Нед 16 гру, 2018 18:06, всього редагувалось 3 разів.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:00

  Эвген написав:Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?


Если бы это сказал не я, я бы поставил кавычки и знак копирайта.
Удалить строку в браузере не хочу, так как читать изредка буду.
Несколько человек тут все же есть, кто пишет что-то полезное.
Могу и сам ничего не писать, но удаление ников - дело принципа.
Я же нарушил правила форума, создал два ника.
Разве за это не полагается удалить их оба?
А читать форум можно и без ников прекрасно.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:05

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:ак что помогайте загонялам Юли и дальше

Юлю не трогаем. С косой сама явится. БеЗ коляски.
2. Не, ну Рейган там, Шварцнегра готовили, не срослось шось. А так таки да. Супртив всех. Когда будет выступать, мы будем похахатывать, забыв боятся при этом.
3.4.5.6. и тд те же яйца но в другой профиль. Хотя яйцо как не крути, оно яйцо в профиль и есть. А шо? Было, есть. И?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:09

Tolevas
Про рынок и про детку зачем подтёрся?
"как низко может падать ..."
Беру свои слова обратно. Повёлся.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:12

  yama написав:Так что помогайте загонялам Юли и дальше


Проблема в том, что вы не найдете других рейтингов, везде плюс-минус одинаково. То ли конторы много денег хотят, то ли что-то знают наверняка.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:18

  freeze написав:
  yama написав:Так что помогайте загонялам Юли и дальше


Проблема в том, что вы не найдете других рейтингов, везде плюс-минус одинаково. То ли конторы много денег хотят, то ли что-то знают наверняка.
если знают тогда надо искать букмекерскую контору и таки ставить на Юлю :cry:
http://i.piccy.info/i9/c0232862789fc1ec ... vybory.jpg
кто какой конторой пользуется ?
Зображення
https://1xbetua.com/line/Special-bets/1 ... 19-Winner/
у меня все время пишет эта контора " нет интернет соединения " :( не могу поставить

P.S. что скажет всеми уважаемый @Libo на кого ставить.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:39

Может быть нежданчик. Народ достали эти ворюги. Все.
Grisha1
 
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