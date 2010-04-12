Мучение форумом , такое необычное наказание .
п.с. удали адрес в браузере и не мучайся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:33
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40
Re: Самоубийца, ну что же ты делаешь
ДС, уважьте просьбу. Я могу его понять. В силу разных причин он не может иногда сдержаться и пытается писать тут. Сам такой. И, судя по его подписи, или прописи, ну под чертой. Может он и прав?
Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:55
соц исследования это способ манипуляции , условно говоря я бы хотел проголосовать за Ляшка , но соц рейтинги убеждают меня что он не проходной и 50% избирателей Ляшка посмотрят сей соц опрос и не проголосуют за Ляшка . А те кто такие рейтинги пишет и верит им как раз и подаються манипуляциям или сами манипуляторы ( загонялы \ зазывалы ). Так что помогайте загонялам Юли и дальше
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:58
Зная наш народ Овощ проходной ! при Овоще доллар был по 8 бензин по ... и газ по ... ! Овощ лучше всех ! Если украинцы второй раз наступили на грабли после оранжевой революции выбрали Овоща, то и третий раз не зазорно ! Про россиян вообще молчу ...на какой там срок их Император " избрался " ? 4-й ?
На последних регулярных \ очередных выборах президента ( когда Овощ стал законным президентом) я спорил с коллегами - ставил $10 на то что Юлька будет президентом, таким образом я купил несколько голосов против Юли , может опять такую практику устроить ? Ведь тогда помогло Но с тех пор доллар немного вырос и я думаю что и $5 хватит. И если уж совсем не понятно то я и сам голосовал против своих ХХ долларов
Востаннє редагувалось yama в Нед 16 гру, 2018 18:06, всього редагувалось 3 разів.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:00
Если бы это сказал не я, я бы поставил кавычки и знак копирайта.
Удалить строку в браузере не хочу, так как читать изредка буду.
Несколько человек тут все же есть, кто пишет что-то полезное.
Могу и сам ничего не писать, но удаление ников - дело принципа.
Я же нарушил правила форума, создал два ника.
Разве за это не полагается удалить их оба?
А читать форум можно и без ников прекрасно.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:05
Re: Валютный рынок в контексте
Юлю не трогаем. С косой сама явится. БеЗ коляски.
2. Не, ну Рейган там, Шварцнегра готовили, не срослось шось. А так таки да. Супртив всех. Когда будет выступать, мы будем похахатывать, забыв боятся при этом.
3.4.5.6. и тд те же яйца но в другой профиль. Хотя яйцо как не крути, оно яйцо в профиль и есть. А шо? Было, есть. И?
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:09
Tolevas
Про рынок и про детку зачем подтёрся?
"как низко может падать ..."
Беру свои слова обратно. Повёлся.
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:12
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:18
если знают тогда надо искать букмекерскую контору и таки ставить на Юлю
кто какой конторой пользуется ?
у меня все время пишет эта контора " нет интернет соединения " не могу поставить
P.S. что скажет всеми уважаемый @Libo на кого ставить.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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