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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:41
freeze написав: yama написав:
Так что помогайте загонялам Юли и дальше
Проблема в том, что вы не найдете других рейтингов, везде плюс-минус одинаково. То ли конторы много денег хотят, то ли что-то знают наверняка.
Ну, Чивокуня вроде креатура минского миротворца была. Имела админресурс. Зато какое шоу! Перевыборы и революция... А в итогоге +3 к плинтусу на конец. Срока. Как у нас говорил сварщик: Собака правильно делает, но не правильно кладёт.
Не важно, что ты говоришь, важно, что ты делаешь.
Я вот всем в деревне говорю, что Ляшко буде. Ибо с каждым президентом у нас все краще и краще. Ну не могу я лучшую кандидатуру придумать что бы у нас покращеня продолжалось. Эт, с косой сразу за пыжить, перебор может быть.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:46
Grisha1 написав:
Может быть нежданчик. Народ достали эти ворюги. Все.
например кто ?
Юля ставим 10 условных единицы
Петя ставим 4 условных единицы
(кто бы из двоих не выиграл мы при своих + маааленький бонус общий коэффициент на их обоих 1,09
)
или все таки дядя Толик пострижет нас всех под нолик ?
Для прикола я думаю таки поставлю по несколько у.е на каждого из списка
а вдруг Садовой
Над пропорцией надо еще подумать ...
Заяц конечно в пролете на него и 1 у.е. жаль ставить.
Востаннє редагувалось yama
в Нед 16 гру, 2018 18:49, всього редагувалось 1 раз.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48
Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС, є схожість у великій обізнаності і триманні величезної інформацїї, тобто має великий розум. Ті хто на нього "бочку котить", треба замислитись, хто з вас дурень.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:55
А вдруг Петя опятЬ? Кто про то и нём тогда думал? Пока молотов в ход не пошел?
Все в растерянности, кого нам назначат.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59
Перес де Куэльяр написав:
Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС
Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Постоянно. Но равнять троллизм коегого с аналитикой ДС каждый день, ну скромней быть надо.
Хотя прикрытие коллеги засчитано.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:18
Перес де Куэльяр написав:Libo
з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС, є схожість у великій обізнаності і триманні величезної інформацїї, тобто має великий розум. Ті хто на нього "бочку котить", треба замислитись, хто з вас дурень.
Перес, ваши "прогнозы" вполне вписываются и являются сообщениями по теме ветки,
в отличии от флуда и офтопов Либо (не говоря уже о том когда он несет всякую чушь или оскорбляет народ как бомж из подземного перехода)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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