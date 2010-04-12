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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7154715571567157

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:41

Однако...

  freeze написав:
  yama написав:Так что помогайте загонялам Юли и дальше


Проблема в том, что вы не найдете других рейтингов, везде плюс-минус одинаково. То ли конторы много денег хотят, то ли что-то знают наверняка.


Ну, Чивокуня вроде креатура минского миротворца была. Имела админресурс. Зато какое шоу! Перевыборы и революция... А в итогоге +3 к плинтусу на конец. Срока. Как у нас говорил сварщик: Собака правильно делает, но не правильно кладёт.
Не важно, что ты говоришь, важно, что ты делаешь.
Я вот всем в деревне говорю, что Ляшко буде. Ибо с каждым президентом у нас все краще и краще. Ну не могу я лучшую кандидатуру придумать что бы у нас покращеня продолжалось. Эт, с косой сразу за пыжить, перебор может быть.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:46

  Grisha1 написав:Может быть нежданчик. Народ достали эти ворюги. Все.

например кто ?

Юля ставим 10 условных единицы
Петя ставим 4 условных единицы
(кто бы из двоих не выиграл мы при своих + маааленький бонус общий коэффициент на их обоих 1,09 :) )
или все таки дядя Толик пострижет нас всех под нолик ?
Для прикола я думаю таки поставлю по несколько у.е на каждого из списка :) а вдруг Садовой :) Над пропорцией надо еще подумать ... :oops: Заяц конечно в пролете на него и 1 у.е. жаль ставить.
Востаннє редагувалось yama в Нед 16 гру, 2018 18:49, всього редагувалось 1 раз.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48

Re: Валютный рынок в контексте

Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС, є схожість у великій обізнаності і триманні величезної інформацїї, тобто має великий розум. Ті хто на нього "бочку котить", треба замислитись, хто з вас дурень.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:55

Re: а вдруг Садовой

А вдруг Петя опятЬ? Кто про то и нём тогда думал? Пока молотов в ход не пошел?
Все в растерянности, кого нам назначат.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС

Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Постоянно. Но равнять троллизм коегого с аналитикой ДС каждый день, ну скромней быть надо.
Хотя прикрытие коллеги засчитано.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:18

  Перес де Куэльяр написав:Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС, є схожість у великій обізнаності і триманні величезної інформацїї, тобто має великий розум. Ті хто на нього "бочку котить", треба замислитись, хто з вас дурень.


Перес, ваши "прогнозы" вполне вписываются и являются сообщениями по теме ветки,
в отличии от флуда и офтопов Либо (не говоря уже о том когда он несет всякую чушь или оскорбляет народ как бомж из подземного перехода)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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