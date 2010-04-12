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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7155715671577158>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 956
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС

Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Постоянно. Но равнять троллизм коегого с аналитикой ДС каждый день, ну скромней быть надо.
Хотя прикрытие коллеги засчитано.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:18

  Перес де Куэльяр написав:Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС, є схожість у великій обізнаності і триманні величезної інформацїї, тобто має великий розум. Ті хто на нього "бочку котить", треба замислитись, хто з вас дурень.


Перес, ваши "прогнозы" вполне вписываются и являются сообщениями по теме ветки,
в отличии от флуда и офтопов Либо (не говоря уже о том когда он несет всякую чушь или оскорбляет народ как бомж из подземного перехода)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:27

Re: Валютный рынок в контексте

"Краса гри". Як казав Libo: "Читай в захльоб, під одіялом зі свічкою, що я пишу, бо я знаю, що читаєш". А якщо когось назвав "дрочилкою", або "3.14дарашкіним", то Господи є набагато образливіші слова.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:16

До уваги поціновувачів виборчих рейтингів:
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:17

  Tolevas написав:
  Эвген написав:Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?


Могу и сам ничего не писать, но удаление ников - дело принципа.
Я же нарушил правила форума, создал два ника.
Разве за это не полагается удалить их оба?

Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом, і жоден модератор на злочин не піде. Доведеться вам жити на форумі зі своєю болючою хворобою й надалі або вирішити проблему з умертвленням ніків у тих країнах, де це дозволено: Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, штатах Вашингтон та Орегон у США. Бельгія може стати для вас більш привабливою, оскільки там з квітня 2005 року в аптеках з'явилися спеціальні набори для евтаназії, що дозволяють спростити процедуру добровільного відходу. У набір вартістю приблизно 60 євро входить одноразовий шприц з отрутою і інші необхідні для ін'єкції засоби. Але набір для евтаназії може замовити лише практикуючий лікар (модератор). Тому знову усе впирається у модераторів форуму, а вони …..(читайте пост спочатку). :D :D (написано власноруч без реальних закликів у контексті анекдотичної ситуації, створеної одним з учасників форуму).
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:25

  Tolevas написав:
  дядя Caша написав:
Выпей валерьянки и не флуди с хамством. Нарушитель в терновом венце.

US

PS

Это касается остальных.


Валерьянку не пью. Предпочитаю пиво и аргентинское или чилийское красное сухое. А просьба удалить два моих ника совершенно серьезная и осознанная. Почему нельзя взять и просто это сделать? Зачем занимать лишнее место в базе данных, если я не собираюсь больше находится на этом форуме? Почему после просьбы, повторенной трижды, нельзя это сделать? Ники - собственность форума, а не моя?

1) да это собственность форума
2) так появиться же 3-й ник ? а потом и 4-й ...
с форума нельзя просто так уйти :lol:
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:26

  ihorkyiv написав:Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом,


Не, бывают исключения )))
Например.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4703

На моей памяти еще было несколько случаев, не помню уже конкретно с кем.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:32

  ihorkyiv написав:
  Tolevas написав:
  Эвген написав:Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?


Могу и сам ничего не писать, но удаление ников - дело принципа.
Я же нарушил правила форума, создал два ника.
Разве за это не полагается удалить их оба?

Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом, і жоден модератор на злочин не піде. Доведеться вам жити на форумі зі своєю болючою хворобою й надалі або вирішити проблему з умертвленням ніків у тих країнах, де це дозволено: Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, штатах Вашингтон та Орегон у США. Бельгія може стати для вас більш привабливою, оскільки там з квітня 2005 року в аптеках з'явилися спеціальні набори для евтаназії, що дозволяють спростити процедуру добровільного відходу. У набір вартістю приблизно 60 євро входить одноразовий шприц з отрутою і інші необхідні для ін'єкції засоби. Але набір для евтаназії може замовити лише практикуючий лікар (модератор). Тому знову усе впирається у модераторів форуму, а вони …..(читайте пост спочатку). :D :D (написано власноруч без реальних закликів у контексті анекдотичної ситуації, створеної одним з учасників форуму).
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:32

  freeze написав:
  ihorkyiv написав:Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом,


Не, бывают исключения )))
Например.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4703

На моей памяти еще было несколько случаев, не помню уже конкретно с кем.


Вот, есть же прецеденты. Теперь я понял надо было не удаление, а бессрочную блокировку просить. Видимо все программисты форума давно в Польше и остальные понятия не имеют, как с базой работать.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:34

  yama написав:1) да это собственность форума
2) так появиться же 3-й ник ? а потом и 4-й ...
с форума нельзя просто так уйти :lol:


1) позорно допускать самую дурацкую грамматическую ошибку.
2) не появятся, но Чай еще с десяток придумает. Якобы они мои. Этому провокатору не сложно.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
Tolevas
 
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