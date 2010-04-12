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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59
Перес де Куэльяр написав:
Libo з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС
Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Постоянно. Но равнять троллизм коегого с аналитикой ДС каждый день, ну скромней быть надо.
Хотя прикрытие коллеги засчитано.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:18
Перес де Куэльяр написав:Libo
з*являється коли потрібно і за "гарним" словом в карман не лізе, як і поважний ДС, є схожість у великій обізнаності і триманні величезної інформацїї, тобто має великий розум. Ті хто на нього "бочку котить", треба замислитись, хто з вас дурень.
Перес, ваши "прогнозы" вполне вписываются и являются сообщениями по теме ветки,
в отличии от флуда и офтопов Либо (не говоря уже о том когда он несет всякую чушь или оскорбляет народ как бомж из подземного перехода)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:27
"Краса гри". Як казав Libo: "Читай в захльоб, під одіялом зі свічкою, що я пишу, бо я знаю, що читаєш". А якщо когось назвав "дрочилкою", або "3.14дарашкіним", то Господи є набагато образливіші слова.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:16
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:17
Tolevas написав: Эвген написав:
Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?
Могу и сам ничего не писать, но удаление ников - дело принципа
.
Я же нарушил правила форума, создал два ника.Разве за это не полагается удалить их оба?
Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом, і жоден модератор на злочин не піде. Доведеться вам жити на форумі зі своєю болючою хворобою й надалі або вирішити проблему з умертвленням ніків у тих країнах, де це дозволено: Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, штатах Вашингтон та Орегон у США. Бельгія може стати для вас більш привабливою, оскільки там з квітня 2005 року в аптеках з'явилися спеціальні набори для евтаназії, що дозволяють спростити процедуру добровільного відходу. У набір вартістю приблизно 60 євро входить одноразовий шприц з отрутою і інші необхідні для ін'єкції засоби. Але набір для евтаназії може замовити лише практикуючий лікар (модератор). Тому знову усе впирається у модераторів форуму, а вони …..(читайте пост спочатку).
(написано власноруч без реальних закликів у контексті анекдотичної ситуації, створеної одним з учасників форуму).
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ihorkyiv
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:25
Tolevas написав: дядя Caша написав:Выпей валерьянки и не флуди с хамством. Нарушитель в терновом венце.
US
PS
Это касается остальных.
Валерьянку не пью. Предпочитаю пиво и аргентинское или чилийское красное сухое. А просьба удалить два моих ника совершенно серьезная и осознанная. Почему нельзя взять и просто это сделать? Зачем занимать лишнее место в базе данных, если я не собираюсь больше находится на этом форуме? Почему после просьбы, повторенной трижды, нельзя это сделать? Ники - собственность форума, а не моя?
1) да это собственность форума
2) так появиться же 3-й ник ? а потом и 4-й ...
с форума нельзя просто так уйти
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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yama
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:26
ihorkyiv написав:
Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом,
Не, бывают исключения )))
Например.memberlist.php?mode=viewprofile&u=4703
На моей памяти еще было несколько случаев, не помню уже конкретно с кем.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:32
ihorkyiv написав: Tolevas написав: Эвген написав:
Ры.Сы. Я понимаю, что это не он сказал, но это может его как то задело
или к каким то выводам привело?
Могу и сам ничего не писать, но удаление ников - дело принципа
.
Я же нарушил правила форума, создал два ника.Разве за это не полагается удалить их оба?
Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом, і жоден модератор на злочин не піде. Доведеться вам жити на форумі зі своєю болючою хворобою й надалі або вирішити проблему з умертвленням ніків у тих країнах, де це дозволено: Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, штатах Вашингтон та Орегон у США. Бельгія може стати для вас більш привабливою, оскільки там з квітня 2005 року в аптеках з'явилися спеціальні набори для евтаназії, що дозволяють спростити процедуру добровільного відходу. У набір вартістю приблизно 60 євро входить одноразовий шприц з отрутою і інші необхідні для ін'єкції засоби. Але набір для евтаназії може замовити лише практикуючий лікар (модератор). Тому знову усе впирається у модераторів форуму, а вони …..(читайте пост спочатку).
(написано власноруч без реальних закликів у контексті анекдотичної ситуації, створеної одним з учасників форуму).
Чому Ви так гадаєте, були персонажі, які погоріли і попросили Модераторів відправити їх в небуття Всесвіту.viewtopic.php?p=4383117#p4383117
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:32
freeze написав: ihorkyiv написав:
Ви від модераторів вимагаєте неможливого. Евтаназію в Україні заборонено законом,
Не, бывают исключения )))
Например.memberlist.php?mode=viewprofile&u=4703
На моей памяти еще было несколько случаев, не помню уже конкретно с кем.
Вот, есть же прецеденты. Теперь я понял надо было не удаление, а бессрочную блокировку просить. Видимо все программисты форума давно в Польше и остальные понятия не имеют, как с базой работать.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:34
yama написав:
1) да это собственность форума
2) так появиться же 3-й ник ? а потом и 4-й ...
с форума нельзя просто так уйти
1) позорно допускать самую дурацкую грамматическую ошибку.
2) не появятся, но Чай еще с десяток придумает. Якобы они мои. Этому провокатору не сложно.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Tolevas
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